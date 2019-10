Saiba tudo sobre Escorpião, o signo mais intenso do zodíaco

Quem diz que escorpião é o signo mais intenso do zodíaco, sabe exatamente do que está falando! A galera que nasceu com o Sol nessa posição é, de fato, muito profunda, gosta de mergulhar nas coisas, além de ser uma gente cheia de mistérios (e perigos também!).

Em homenagem a esse signo, que começa a temporada dele no dia 24 de outubro, o assunto principal do podcast Bem Bruxonas são as qualidades e defeitos dos escorpianes.

Leia Mais: O retorno de Saturno vai pegar você e não tem para onde fugir

Sim, a gente vai falar bastante do quanto eles são bons no sexo e, claro, como podem ser controladores, possessivos e absolutamente fascinantes.

Dá o play!

No segundo bloco, nossa astróloga Masumi Suginoshita conta um pouco mais de como será o Céu da Semana. Já para adiantar, a Lua vai ficar minguante em Câncer. Talvez as emoções estejam mais em foco do que nunca, mas algumas boas notícias no campo dos relacionamentos podem surgir por aí. Fique atenta.

Por fim, rola aquele momentinho de responder as dúvidas das ouvintes. Se você tiver alguma questão, é só mandá-la para bembruxonas@gmail.com (de preferência, mande o seu mapa astral também!).

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!