Você precisa ficar de olho na conjunção de Saturno + Plutão em Capricórnio

O mundo está tenso, as pessoas estão perdidas e ninguém tem a menor ideia do que fazer e como fazer. A parte boa disso tudo? A astrologia oferece algumas respostas e a maior parte dela reside em um posicionamento chamado “Conjunção de Plutão + Saturno em Capricórnio”, que deve ter o ápice no final de janeiro de 2020.

Neste episódio do “Bem Bruxonas”, Masumi Suginoshita se dedicou a explicar direitinho como essas energias já afetam o nosso mundo – de maneira coletiva e individual – e principalmente como elas devem revelar um admirável mundo novo. É sério!

Se prepare para uma longa conversa sobre propósito, ética, responsabilidade e como nenhuma estrutura deve se manter intocada. Não é por nada, mas confessa, você já está sentindo algo assim… Por isso, pare, respire, escute o podcast para estar mais preparada quando o “caldo engrossar”. É sério 2!

Ouça:

No segundo bloco, como sempre, é hora de explicar a Lua da Semana que será Crescente e em Escorpião. Ela fala de pensar menos, sentir mais e não ter medo de se jogar. um tanto confuso? A gente garante é possível fazer isso e colher os frutos do sucesso.

Por fim, dúvidas das ouvintes! Nesta semana, respondemos se, quando você nasce muito perto do signo anterior, traz as características dele ou é balela. Além de novamente explicar melhor esse conceito de pensar menos e escutar mais sua intuição.

Escute o Bem Bruxonas pelo Spotify, Google Podcasts ou pelo seu agregador de podcasts preferido, ou ainda pelo YouTube. Um programa novo a cada segunda-feira, para você já começar a semana muito bem!