10 mitos e verdades sobre toxoplasmose

Se você ouve falar em toxoplasmose e logo associa a doença ao gato, não se culpe! Essa fama tem uma explicação lógica: ela é causada por um protozoário que usa somente os felinos como hospedeiros definitivos.

Mas isso não quer dizer que você deva se afastar dos bichinhos! Nem mesmo se estiver grávida – muita gestante teme o contágio com razão, mas não sabe que o simples contato com o gato não tem nenhum problema. Os animais só transmitem a doença por meio das fezes e apenas em fase de reprodução do protozoário.

Para entender melhor e desmistificar alguns pontos importantes, conversamos com os ginecologistas e obstetras Carla Iaconelli e Domingos Mantelli, e com o infectologista Murilo Santarsiere Etchebehere.

Esclareça suas dúvidas:

1. A toxoplasmose só é transmitida por gatos

MITO: Há outras formas de contágio da doença, como alimentação e contato com solo contaminado, mas os gatos são os principais vetores, pois o protozoário (Toxoplasma gondii) os usa como hospedeiros definitivos.

“É no felino que acontece a reprodução do protozoário, que sai pelas fezes dos animais”, explica o infectologista. Por isso, o maior cuidado deve ser com o manuseio da caixinha de areia dos gatos em casa. O perigo mesmo só se dá se as fezes ficarem expostas por mais de três dias e se você manuseá-las e depois levar a mão à boca.

E tenha a certeza de que um carinho ou qualquer contato físico com o animal não é perigoso!

2. Alimentos crus podem transmitir a doença

VERDADE: É bem frequente o contágio da toxoplasmose por meio de nossa alimentação. “Carnes, verduras, frutas e legumes plantados em solo contaminado são uma forma comum de transmissão do protozoário”, alerta a dra. Carla.

Assim, é preciso cozinhar bem os alimentos e lavar muito bem o que for ingerir in natura. E é por isso que os médicos não recomendam que as grávidas comam esse tipo de alimento fora de casa.

3. Gestante pode passar a toxoplasmose para o bebê

VERDADE: Sim, e as chances e os problemas são bem grandes. “A toxoplasmose congênita pode afetar o sistema nervoso central e os olhos do bebê, causando sequelas irreversíveis na visão e uma série de complicações que variam desde anemia, febre, icterícia, até hidrocefalia e convulsões”, aponta o infectologista.

4. O risco para o bebê é maior no primeiro trimestre da gestação

VERDADE: “Durante os três primeiros meses, os riscos de lesões no feto são maiores”, diz o dr. Mantelli.

5. Grávidas precisam se afastar de seus gatos

MITO: Se seu gatinho estiver com os exames em dia, nada muda! “Não se afaste do seu animal. É preciso apenas ter cuidados com a higiene e pedir para alguém limpar a caixinha com as fezes do animal. Se ninguém puder fazer isso por você, use luvas de borracha”, orienta o obstetra.

6. Gato de apartamento, que não costuma sair, não tem o protozoário

MITO: Os gatos também podem contrair o protozoário por meio da alimentação. Somente os gatos que que se alimentam exclusivamente de ração industrializada, que não costumam sair e que não têm contato com outros animais ficam com chances mínimas de ter o protozoário. Mas claro que todos estão suscetíveis.

7. Mordidas e lambidas de gato contaminado podem transmitir toxoplasmose

MITO: “Embora existam outras doenças que possam ser transmitidas desta forma, a toxoplasmose não é uma delas”, garante o infectologista.

8. Mulher que já teve toxoplasmose pode ficar infértil

MITO: “A toxoplasmose não tem relação com a fertilidade”, avisa a dra. Carla.

E o dr. Etchebehere complementa: “Mulheres que já tiveram a doença no passado e desenvolveram anticorpos, geralmente, não têm risco de adquirir toxoplasmose novamente”. Mesmo assim, por precaução, a dra. Carla recomenda que se faça um acompanhamento com sorologias e teste de avidez antes de engravidar e durante a gestação.

9. Os sintomas são os mesmos da gripe

VERDADE: “Muitas vezes, quem pega acha que está passando por um resfriado ou uma virose, com febre, calafrios, dores musculares e ínguas pelo corpo”, afirma o infectologista.

10. Preciso fazer exames no meu gato para ficar segura

VERDADE: Assim como os humanos, os gatos não costumam apresentar sinais claros da infecção, então é preciso pedir ao veterinário exames específicos.