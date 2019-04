15 coisas que você pode fazer em 5 minutinhos pelo bem da sua saúde

10. Dê uma esticada

Ao acordar, no meio do trabalho, antes de fazer alguma atividade física, alongue-se! Essa prática aumenta flexibilidade dos músculos, ativa a circulação e elimina a tensão. No começo pode não ser fácil, porque seus músculos não estão acostumados, mas com o tempo fica gostoso!

11. Coloque as roupas no sol

Toalhas e roupas íntimas que ficam no banheiro úmido depois daquela chuveirada são a felicidade dos fungos. Para acabar com eles, o ideal é estender os tecidos onde bate sol.

12. Lave as mãos corretamente

Nossas mãos são grandes vilãs nas transmissões de vírus e bactérias. Por isso, é preciso saber lavá-las corretamente. Isso pode demorar um pouquinho mais do que ao dar aquela enxaguada, mas não leva mais do que cinco minutos!

Veja como fazer: enxague, passe sabonete e esfregue as palmas. Em seguida, esfregue as pontas dos dedos nas palmas da outra mão (e repita ao contrário), esfregue nos meios de cada dedo, esfregue os polegares, lave os dorsos de cada mão e lave os punhos. Depois de remover todo o sabão, seque e use o papel para fechar a torneira.

13. Limpe o controle e os interruptores

Controle remoto, interruptor de luz, maçaneta… Tudo o que é muito manuseado vai acumulando bactérias que podem ficar vivas por até 48 horas nessas superfícies. De vez em quando, basta passar um pano com álcool ou mesmo um lenço umedecido.