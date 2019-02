5 fatores que explicam por que sua bisavó era mais saudável

Aposto que você conhece alguém que tem alergias, síndrome do intestino irritável, sensibilidade a certos alimentos ou eczema. Como médica especialista em terapia nutricional, vejo isso o tempo todo.

Também aposto que sua bisavó nunca teve nada disso.

Por quê? Porque sua bisavó era o máximo! Além disso, há algo de errado com nosso sistema alimentar. Em vez de recorrer aos embalados e comidas processadas, precisamos agir mais como nossas queridas bisavós e retornar às origens da comida real.

Aqui estão cinco motivos que explicam por que sua bisavó era mais saudável que você (e ideias de como mudar isso):

1. Ela não fazia dieta

Você pode imaginar sua bisavó fazendo um registro do que ela comia durante o dia? Claro que não! Aposto que ela daria risada do conceito. Infelizmente, essa é a maneira que nos ensinaram para conseguir alcançar nossos objetivos de saúde. Mas use a lógica – nem todas as calorias são criadas iguais. Cem calorias de uma barra de chocolate não chegam nem perto do valor nutricional das 100 calorias de metade de um abacate. As calorias não importam. A qualidade do alimento sim.

2. Ela se alimentava de comida real

Alimentos geneticamente modificados, adoçantes artificiais, aditivos e sabores artificiais — essas palavras não significariam nada para ela, assim como “Twitter”! Esses ingredientes de baixa qualidade não precisavam entrar no radar dela porque simplesmente não existiam. Sua comida vinha da terra — qualquer coisa que crescesse, voasse, nadasse ou corresse. Pense nisso — ela não precisava ler etiquetas. Tudo era comida real e não processada. Fácil.

3. Ela movimentava o corpo

Ela não passava horas em frente ao computador, TV ou achava que sua melhor amiga era Jennifer Lawrence depois de ficar grudada nela na Internet metade do dia (alguém mais?) As atividades do dia a dia de sua bisavó naturalmente faziam com que ela se mexesse. Sei que isso pode ser especialmente difícil na época moderna com empregos em escritórios, mas reserve um tempo para levantar a cada meia hora e tire os olhos da (viciante) tela do computador. Programe o relógio e tente fazer isso por um dia. E sinta a diferença em seu corpo (uma revolução em todo o escritório, talvez?).

4. Ela encontrava tempo para cozinhar

Vivemos em uma época na qual glorificamos estar “ocupados” e muita vezes dizemos que estamos “muito ocupados” para fazer o jantar. Bem, estou desafiando você nisso — eu diria que existem poucas coisas mais importantes do que se nutrir com alimentos de verdade. Atender o telefone pode esperar, entrar no Facebook pode esperar e pregar no quadro sua próxima grande solução para a organização da casa pode esperar. Reserve um tempo para preparar comida real.

5. Marketing inteligente não influenciava suas escolhas alimentares

Sem gordura, baixa caloria, sem açúcar não faziam parte do vocabulário de sua bisavó. Esses são conceitos modernos que foram criados para você pensar que está realmente fazendo algo saudável. Mas não se engane — sem gordura quer dizer que a gordura é removida, e substituída com açúcar. Baixa caloria não significa que o produto foi feito com ingredientes saudáveis e naturais. E sem açúcar normalmente significa que foi substituído com adoçantes artificiais. Isso é tão bom para você quanto comida de cachorro. Nem chegue perto desses produtos.

Temos muito o que aprender com nossas sábias bisavós. Comece a pensar em como poder copiar partes de seu estilo de vida (mas talvez não traga de volta os enormes vestidos bufantes – vamos deixá-los no passado) e você (e seus filhos e netos) se tornará muito mais saudável depois disso.

Matéria publicada em Brasil Post.