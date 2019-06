6 sinais que o útero dá quando algo não vai bem

Foto: Getty Images

Para o homem, é fácil ver qualquer feridinha na região genital. Mas para nós, muitas vezes, isso passa batido! Muitas mulheres ignoram um pedido de socorro do útero e ficam vulneráveis a desenvolver doenças como endometriose, mioma, pólipos, sinéquia e até câncer. Elas são identificadas em exames como o papanicolau e ultrasom transvaginal.

Quanto mais tardio o diagnóstico, mais difícil é o tratamento. Por isso, consulte-se com um ginecologista uma vez por ano ou ao menor sinal de problema. Veja como dar a atenção que o órgão mais feminino do nosso corpo merece.

Sentiu algo? Vá pro médico!

1. Hemorragia ou falta de menstruação: “Se o fluxo variar muito, sinal de alerta”, diz a ginecologista Denise Coimbra, de São Paulo.

2. Dores na hora H: É na penetração ou ela vem do útero? Observe e conte para o médico.

3. Inchaço: É normal apenas antes da menstruação.

4. Cólicas: Se forem fortes a ponto de lhe causar ânsia de vômito, consulte-se.

5. Cheirinho ruim: A secreção vaginal não pode ter odor forte.

6. Infertilidade: Dificuldade para engravidar pode ser endometriose.

Saiba mais sobre as doenças:

Mioma: É tumor benigno que se alimenta de estrogênio. O tratamento anula a produção desse hormônio. Em alguns casos, ele é retirado em cirurgia. A doença é mais comum entre mulheres negras.

Endometriose: Em vez de ser eliminado na menstruação, o sangue gruda na parede do útero, o endométrio. Ele atrofia, causando dor e dificuldade para engravidar. O tratamento é clínico ou cirúrgico.

Sinéquia: As paredes do útero grudam. “Surge após processos infecciosos, inflamatórios ou abortos”, afirma a médica Denise Coimbra. Precisa de cirurgia.

Pólipos: Pequenos tumores que se formam na cavidade do útero e podem causar infertilidade. A paciente faz microcirurgia.

Câncer de colo do útero: O HPV é a causa. Surgem lesões na mucosa da vagina, imperceptíveis a olho nu. Se o diagnóstico demora, pode evoluir para câncer. Mantenha o papanicolau em dia.