Pode ser que onde você more faça calor o ano todo. Pode ser que 2018 tenha sido difícil financeiramente e só agora você tenha um dinheirinho sobrando para investir em estética. Fato é que, se você estiver pensando em fazer depilação a laser agora, às vésperas do verão, provavelmente está cheia de dúvidas sobre a viabilidade do procedimento, já que reza a lenda que tratamentos dermatológicos precisam ser feitos no frio.

Spoiler: pode fazer no verão, sim – basta não esquecer do protetor solar durante a recuperação. Confira a seguir oito mitos e verdades sobre a depilação a laser no verão.

Se for feita no verão, a depilação a laser causa manchas na pele

MITO. Depilação a laser pode ser feita em qualquer estação do ano sem que isso cause manchas na pele. O segredo do sucesso é tornar o protetor solar seu melhor amigo na região, com aplicação pela manhã e reaplicação a cada duas horas – mesmo que você vá ficar em um ambiente fechado o dia todo.

Porém, se você descuidar da proteção solar, podem aparecer manchas, sim. Se após o laser houver formação de casquinhas na pele (o que é absolutamente normal) e elas ficarem expostas diretamente aos raios UVA e UVB, as manchas escuras são quase uma certeza.

Depilação a laser no rosto é proibida no verão

MITO. Seguindo a recomendação do uso do protetor solar – aplicação pela manhã e reaplicação a cada duas horas –, pode depilar os pelos do rosto com laser sem problema nenhum.

Não posso fazer depilação a laser em áreas tatuadas

VERDADE. O laser pode alterar a pigmentação e estragar seu desenho.

A pele não pode estar bronzeada para receber depilação a laser

VERDADE. O laser elimina o pelo ao buscar e alcançar a melanina de sua raiz e queimá-la. A pele bronzeada é rica em melanina, por isso poderia sofrer queimaduras ao ser atingida pelo feixe usado para a depilação.

Posso fazer depilação a laser com minha depiladora usual

MITO. A depilação a laser deve ser feita por médicos dermatologistas habilitados para detectar suas necessidades, diagnosticar sua pele e operar o equipamento de acordo com as suas características. Fazer depilação a laser com profissionais não habilitados representa um risco para sua pele e sua saúde.

Não posso fazer depilação com cera entre as sessões de depilação a laser

VERDADE. Os pelos precisam estar crescidos para o laser conseguir alcançar suas raízes e eliminá-los. Além disso, a pele pode ficar sensível após a depilação com cera e, portanto, mas suscetível a lesões pelo laser.

Gestantes não podem fazer depilação a laser

VERDADE. Embora não cause danos ao bebê, o laser é contraindicado nessa fase da vida por haver um risco muito alto de piorar a situação dos melasmas – as manchas de pele típicas da gravidez.

Quem está em tratamento de peeling não pode fazer depilação a laser

VERDADE. O peeling deixa a pele muito sensibilizada, o que aumenta demais o risco de lesões pelo laser depilatório. Não é possível combinar os dois procedimentos.

