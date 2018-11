9 cuidados essenciais para manter a saúde bucal em dia

É pela boca que começa a boa saúde: tanto pelo que comemos quanto pela forma como tratamos nossos dentes e gengivas em casa. Alguns cuidados básicos de escovação e hábitos fazem toda a diferença para não sentirmos dor ou incômodos nem insegurança com mau hálito ou dentes fragilizados.

Conversamos com um time de experts para saber quais são os cuidados essenciais para que sua saúde bucal esteja sempre em dia. Tudo muito simples e fácil de colocar em prática hoje mesmo.

Escolher a melhor escova de dentes para seu caso

Em geral, o melhor modelo é o de cabeça pequena e arredondada, com cerdas macias e polidas, que não ferem as gengivas e não desgastam o esmalte dos dentes. Se você usa aparelho ortodôntico fixo, procure um modelo específico para essa situação: o formato especial tira a sujeira e limpa os bráquetes perfeitamente.

Dar preferência a cremes ou géis dentais com flúor

O flúor protege o esmalte dos dentes ao impedir a ação das bactérias. A quantidade, indicada no rótulo, deve ser em torno de 1450 ppm (partes por milhão).

Escovar dentes e língua antes do café da manhã

Os dentes e a língua devem ser escovados assim que acordamos. A película que se forma em volta dos dentes durante a noite precisa ser removida, pois pode ser usada pelas bactérias naturais da boca para fixar açúcares nos dentes, aumentando o risco de cáries. Já a saburra lingual, que é aquela “cobertura” esbranquiçada que aparece na língua pela manhã, é a causadora do mau hálito, o que significa que escová-la é ficar com uma sensação gostosa e fresquinha na boca logo cedo. Aqui, apenas escova de dentes e creme dental já são suficientes.

Usar o fio dental depois de todas as refeições

A única escovação em que o fio dental está dispensado é esta primeira que explicamos aqui em cima. Em todas as outras, ele deve ser usado após a escovação, sendo passado entre todos os dentes. Isso evita que resíduos de alimentos fiquem presos nesses vãos, o que poderia causar a putrefação dos resíduos e resultar em mau hálito e cáries.

Não exagerar na quantidade de creme dental

Nem sempre a abundância é uma coisa boa. É o caso do creme dental na escova de dentes: usá-lo em excesso leva à má escovação. O que ocorre: é o atrito das cerdas com os dentes que dilui as placas de sujeira, e ter um monte de creme dental gera muita espuma, atrapalhando o esfregar necessário. A quantidade ideal de creme dental é o equivalente ao tamanho de um grão de ervilha.

Escovar os dentes em todas as faces

Parece óbvio, mas não custa lembrar: os dentes devem sempre ser escovados tanto no arco superior quanto inferior e em suas três faces: vestibular (a lateral voltada para a bochecha/os lábios), lingual (a lateral voltada para o interior da boca) e oclusal (a superfície do dente).

Enxaguar bem a boca ao acabar a escovação

Não existe água demais na hora de enxaguar a boca após a escovação. Ela remove as placas de sujeira que foram descoladas dos dentes pelas cerdas da escova e as leva para bem longe quando você põe cospe a água.

Trocar a escova de dentes a cada três meses

O tempo indicado pelos dentistas é devido ao desgaste das cerdas – que, surradas e abertas, têm a eficácia comprometida.

Visitar o dentista pelo menos uma vez por ano

A consulta anual ao dentista é importante para verificar se os dentes e as gengivas estão em ordem e fazer o tratamento adequado quando for necessário. Também é interessante fazer uma profilaxia profissional (a limpeza bucal) uma vez por ano no consultório odontológico. Se você sentir alguma dor antes desse período, a consulta deve ser antecipada, naturalmente.

Fontes: José Milton Marasca (cirurgião dentista especialista em dentística cosmética), Maria Paula Borghi (cururgiã dentista especialista em disfunção temporomandibular e dores orofaciasi) e Ricardo Annibelli (cirurgião dentista especialista em dentística restauradora)