9 dicas para amenizar os sintomas da TPM

Não são poucas as mulheres que sofrem de TPM: segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 80% das brasileiras em idade fértil apresentam pelo menos um dos 150 sintomas da tensão pré-menstrual, como inchaço nas mamas e no corpo, dores de cabeça fortes, irritabilidade, ansiedade e aumento do apetite. Isso – quem sofre sabe – afeta muito a qualidade de vida e mesmo o desempenho de tarefas básicas no dia a dia; de onde tirar ânimo sofrendo desse jeito por dez dias?

A boa notícia é que é possível aliviar os sintomas da TPM com alguns alimentos e também com a adoção de atividades físicas. As ginecologistas Maria Elisa Noriler (médica preceptora de ginecologia do Hospital Municipal Maternidade Escola de Vila Nova Cachoeirinha-SP) e Andressa Amorim (que também é mastologista) dão dicas que vão ajudar demais quem tem TPM e não aguenta mais!

Coma castanhas, mel, soja, damasco seco e grão-de-bico

São alimentos que atuam no aumento da serotonina, um dos hormônios da felicidade – que pode ter a produção reduzida pela metade no período anterior à menstruação e levar a sintomas psicológicos como a tristeza e a irritabilidade.

Coloque peixes e bife de fígado nas refeições

A irritabilidade e as crises de choro sem razão, comuns para muitas mulheres na TPM, são causadas pela baixa na absorção de vitamina B6 e cálcio pelo organismo nesse período. Para dar um up, peixes (salmão, sardinha e atum, por exemplo) e bife de fígado são seus melhores amigos.

Opte pelo chocolate amargo quando bater aquela vontade louca por doces

Não é capricho quando a mulher em TPM sente uma necessidade absurda de comer chocolate: isso ocorre por causa da ausência de magnésio nas células, e o cacau é rico nesse nutriente. Mas, em vez de comer as versões ao leite, que têm uma concentração bem baixa de magnésio, opte pelo chocolate amargo (pelo menos 70% de cacau) – esse sim riquíssimo no nutriente e muito mais eficaz na missão de deixar seu organismo equilibrado.

Não consuma muito sal ou comidas salgadas demais

A retenção de sal aumenta o inchaço do corpo e a sensibilidade das mamas, um dos sintomas clássicos da TPM.

Mexa esse corpo em atividades físicas

Caminhadas diárias e aulas de esporte ou dança são as melhores medidas para liberar endorfina, hormônio do prazer responsável pelo relaxamento do corpo. Assim, você diminui as cólicas, melhora o funcionamento do intestino e fica com o humor muito melhor.

Beba muito líquido

Água e chás diuréticos e mesmo alimentos ricos em água, como melão, melancia e pera, ajudam no funcionamento do intestino, aliviam as cólicas e diminuem a retenção de líquidos pelo corpo, reduzindo drasticamente o inchaço.

Não fume

Um estudo da Universidade de Massachusetts (EUA) indica que mulheres fumantes sentem os sintomas da TPM com efeito dobrado. Além de o cigarro só fazer mal à saúde, pra que dar força ao mal-estar?

Aposte na acupuntura e nas massagens

Se seus sintomas forem mais agudos no lado emocional, como as oscilações de humor e a ansiedade, a acupuntura e a massagem podem ser fortes aliadas no equilíbrio da energia.

Procure ajuda médica

Em alguns casos, a TPM é forte demais e precisa de ajuda medicamentosa, com suplementação de vitaminas e uso de ansiolíticos e antidepressivos. Aí é imprescindível a ajuda médica, tanto para detectar as necessidades de seu organismo quanto para prescrever os remédios adequados nas dosagens corretas. Converse com sua ginecologista.