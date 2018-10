Escolher bem os alimentos do dia a dia é importante não apenas para ingerir os nutrientes necessários para o bom funcionamento do organismo, mas também para a aparência – o que colocamos no prato é diretamente relacionado à saúde e à beleza da pele. E não para por aí: a maneira como eles são preparados também pode interferir negativamente nas estruturas cutâneas.

Pois é! Frutas, legumes, verduras e carnes magras têm tudo de que a pele precisa para se manter linda e saudável, mas se forem preparadas a mais de 170°C podem potencializar a produção de AGEs (produtos de glicação avançada), que acabam com a rigidez da pele.

“Os AGEs formam estruturas que se acumulam na pele, danificam as fibras de colágeno e elastina e reduzem a concentração de ácido hialurônico. Com todo esse desequilíbrio, a pele tende ao envelhecimento precoce”, explica a dermatologista clínica Luciana Coelho.

A nutricionista Luciana Harfenist esclarece que os AGEs são compostos a partir de um processo chamado glicação, que é a ligação de um carboidrato/açúcar a uma proteína. Além das altas temperaturas na preparação dos alimentos, eles podem ser relacionados ao excesso de açúcares e à carência de vitaminas, minerais e compostos bioativos.

Como evitar a produção excessiva de AGEs

O ideal, segundo ela, é preparar a comida em temperaturas em torno de 100°C, por períodos curtos e em presença de umidade (como cozimento em água ou em vapor). Também é legal evitar produtos industrializados com glucose, sacarose, maltodextrina, açúcar invertido, amido de milho e xarope de glicose – vale sempre dar uma olhadinha na lista de ingredientes para ver se eles estão por lá.

Por fim, você pode incluir substâncias anti AGEs na sua dieta. As especialistas indicam as principais e os respectivos alimentos:

– Vitamina B6: banana, abacate, oleaginosas (castanhas), brócolis, espinafre

– Vitamina C: laranja, limão, mamão, morango, kiwi, abacaxi, pimentão

– Vitamina E: azeite extra virgem, oleaginosas (nozes), gema de ovo, gérmen de trigo

– Polifenóis: uva, ameixa, maçã, cereja, morango, frutas vermelhas, oleaginosas (nozes), linhaça

– Selênio: oleaginosas (castanha do Pará e de caju), repolho, leite, aveia

– Carotenoides: cenoura, abóbora, espinafre, couve, mamão, damasco, gema de ovo.