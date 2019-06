A vacina contra a gripe está liberada no SUS para toda a população

A partir desta segunda-feira (3), todo mundo poderá tomar a vacina contra a gripe em todas as unidades da rede pública de saúde – até agora, apenas o grupo prioritário tinha direito à vacinação gratuita.

A campanha nacional terminou ontem e alcançou 80% do público estimado, 47,5 milhões de pessoas do grupo prioritário. Para evitar o desperdício, as doses restantes são oferecidas a todos os brasileiros.

O Ministério da Saúde avisa que a vacinação estará disponível à toda população até o final do estoque. Se você não se vacinou, procure um posto de saúde que ainda tenha a vacina disponível e previna-se!