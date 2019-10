Ações oferecem consultas e exames gratuitos pelo Brasil neste Outubro Rosa

Mais do que levar informação às mulheres, durante o mês de outubro diversas ações estão sendo feitas para detectar o câncer de mama nas brasileiras. Exames e consultas gratuitos estão entre as mais eficazes.

Uma das campanhas que chama atenção reúne um grupo formado por 150 médicos de atuação na saúde privada que oferece consultas sem custo a mulheres de diversas regiões do país. A ‘Doctoralia Solidária pela Saúde da Mulher’ conta com o trabalho voluntário de profissionais das áreas de ginecologia, dermatologia, cardiologia, endocrinologia, cirurgia plástica e odontologia. A iniciativa é da Doctoralia, plataforma de agendamentos de consultas. Para marcar a consulta sem custo é só acessar o site ou aplicativo da Doctoralia e clicar no banner – onde não há campanha, o banner não é exibido.

Já o Sesc conta com o projeto Saúde Mulher do Serviço Social do Comércio, que tem uma rede de unidades móveis para a realização gratuita de mamografias em mulheres entre 50 e 69 anos de idade, sem necessidade de pedido médico. A ação se estende pelo ano todo e abrange 22 estados brasileiros.

As ações nacionais chamam a atenção, mas há projetos similares sendo realizados em cada canto do Brasil.

Em São Paulo, uma parceria do Governo do Estado e o Hospital Santa Marcelina oferece mamografia gratuitamente. De 14 a 25 de outubro, mulheres com 50 anos ou mais podem fazer o exame na Arena Corinthians, sem custo. São 70 por dia, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 15h. Para agendar, siga este link.

Outra forma de conseguir o exame é procurando a Carreta da ONG Américas Amigas, que realiza atendimento dentro de uma unidade móvel. A ação Mulheres Amigas no Outubro Rosa também realiza ultrassom e biópsia para mulheres em condições de vulnerabilidade social. É preciso se cadastrar no site www.americasamigas.org.br.

Procure as ações que estão rolando na sua cidade.