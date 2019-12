O verão já está chegando, os ponteiros dos termômetros começam a subir e, à medida que as temperaturas aumentam, a gente já pode se preparar para transpirar mais.

Hora de trocar as blusinhas e vestidos de manga por regatas, usar roupas de tecidos leves, que aliviem um pouco o calor, e ter atenção redobrada com a escolha do desodorante antitranspirante, para evitar a transpiração excessiva e os odores desagradáveis. Mas, para optar por uma versão adequada às suas necessidades, é importante entender primeiro por que a gente transpira.

De onde vem o suor?

Também conhecida como sudorese, a transpiração é um processo natural e saudável que tem como finalidade resfriar e reequilibrar a temperatura do corpo. Ela acontece como uma reação do organismo a alguns fatores que elevam a temperatura corporal, como o calor no ambiente externo, a prática de atividades físicas, situações de fortes emoções e estresse e o consumo de alimentos quentes ou picantes. Pode ocorrer, ainda, como efeito colateral de medicamentos ou cirurgias, em algumas doenças, quando o organismo combate infecções ou febres e até em decorrência de alterações hormonais, como a menopausa, gravidez, menstruação ou puberdade.

Durante esse processo, chamado termorregulação, o cérebro envia um sinal para mais de 3 milhões de glândulas sudoríparas distribuídas em todo o corpo, que imediatamente liberam o suor, secreção composta por água, sais e proteínas. À medida que transpiramos, esse líquido evapora da superfície da pele para reduzir a temperatura corporal.

Uma curiosidade: a sudorese ocorre em praticamente todo o corpo, mas a transpiração causada por emoções ou estresse acontece principalmente em certas áreas, como axilas, palmas e cabeça.

Alumínio: aliado para o bem-estar

Ok, a transpiração é um processo natural e saudável, mas, vamos combinar, não é nada agradável sentir as axilas molhadas de suor, certo?

Para nossa sorte, a indústria cosmética tem investido em tecnologia de última geração para desenvolver produtos que nos ajudem a evitar esse sufoco.

Entre os antitranspirantes, por exemplo, merecem destaque os sais de alumínio, um ativo que protege contra o suor. Esse ingrediente está presente em todos os desodorantes antitranspirantes e age formando na superfície da pele uma película protetora em forma de gel, que permanece ativa ao longo do dia, controlando a liberação do suor.

Desodorantes ou antitranspirantes?

Todos os desodorantes – mesmo os sem alumínio – levam em sua composição agentes antissépticos que têm função antimicrobiana, ou seja, atuam no controle das bactérias responsáveis pelo mau odor da sudorese. Porém os desodorantes antitranspirantes apresentam também em sua formulação algum sal de alumínio, um aliado e tanto para reduzir o suor excessivo. E pode ficar tranquila, pois ele não afeta a capacidade do organismo de se resfriar quando submetido a algum fator de aquecimento. É que a transpiração nas axilas contribui com apenas 1% do suor do corpo nesse processo de termorregulação.

Agora você já sabe: quer manter as axilas sequinhas mesmo nas altas temperaturas do verão? Vá de desodorante antitranspirante, que tem uma composição sob medida para proteger contra a transpiração.

