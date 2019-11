10 filmes pra entender doenças sérias como Alzheimer, ELA e depressão

As produções sobre doenças costumam mexer muito com o público. E, normalmente, elas trazem retratos fiéis sobre as dificuldades de quem sofre com alguma enfermidade ou convive com alguém doente. São verdadeiras lições de vida e ainda agregam conhecimento sobre o problema, os tratamentos, as sequelas e as chances de cura.

Fizemos uma seleção de 10 filmes que falam com muita sensibilidade sobre ELA, alzheimer, fibrose cística, anorexia, esclerose múltipla, autismo, depressão, leucemia, ALD e AVC. Vale a pena assistir.

* A Teoria de Tudo

–

O filme conta a história de uma das mentes mais brilhantes do mundo, o físico Stephen Hawking. Aos 21 anos, ele recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA), com expectativa de poucos anos de vida – mas ele viveu até os 76 anos.

A doença é neurodegenarativa, ou seja, os neurônios vão se degenerando progressivamente e as atividades motoras do corpo são comprometidas. Ao longo da trama, a evolução da doença faz com que o protagonista fique em uma cadeira de rodas, perca os movimentos e a fala.

No papel de Hawking, o ator Eddie Redmayne levou o Oscar de Melhor Ator em 2015.

* Para sempre Alice

–

O filme conta a história da professora Alice Howland (Julianne Moore, premiada com Oscar), diagnosticada com alzheimer aos 50 anos.

O longa mostra toda a evolução médica da doença, que é mais rápida devido à grande capacidade intelectual da protagonista, que pode ter disfarçado o aparecimento da doença.O filme tem muitos momentos emocionantes e nos deixa agonizados, acompanhando as perdas de Alice.

* A cinco passos de você

–

Portadores de fibrose cística, os jovens Stella (Haley Lu Richardson) e Will (Cole Sprouse), de 16 anos, passam muito tempo da vida em hospitais, para tratamentos médicos.

O problema é que os adolescentes se apaixonam e não podem se tocar, porque o contato com as bactérias poderia ser mortal a eles. Aí, eles começam a questionar se vale a pena o tratamento rigoroso contra a doença.

* O Mínimo para Viver

–

O filme trata de uma doença grave que afeta muitas jovens no mundo: anorexia. A protagonista tem o distúrbio e poucas perspectivas na vida. O longa retrata a dura luta diária contra a doença.

Mas tudo pode mudar quando ela conhece um médico pouco convencional (Keanu Reeves) que a desafia.

* 100 metros

–

Baseado em uma história real, o filme conta a história de um homem diagnosticado com esclerose múltipla, com prognóstico de perder a capacidade de andar em um ano, mas que vai contra as expectativas de limitações de seu corpo. Com a ajuda da família, ele começa a treinar para uma prova de Ironman.

* Rain Man

–

Quando morre o pai de Charlie (Tom Hanks), ele vai atrás do testamento e descobre que o maior herdeiro é um irmão autista (Dustin Hoffman) que ele nem conhecia. E para garantir uma parte do dinheiro, sequestra Raymond, que estava internado em uma instituição e o leva para Los Angeles. Apesar de enorme dificuldade em se relacionar com as pessoas e com o mundo, Raymond é muitíssimo inteligente, com habilidades extraordinárias em matemática. E durante a viagem, os dois passam a viver um relacionamento de irmãos.

* Melancolia

–

O filme fantasioso do cineasta dinamarquês Lars Von Trier não pode ser analisado de forma literal. O roteiro é baseado nas experiências de depressão dele. A história mostra a vida de duas irmãs em conflito e suas reações quando sabem que um planeta chamado Melancolia ameaça colidir com a Terra e acabar com tudo.

As cenas em slow motion e com a realidade distorcida buscam mostrar as sensações de quem sofre com a doença.

* Uma prova de amor

–

Quando os pais (Cameron Diaz e Jason Patric) de Kate descobrem que ela tem leucemia e poucos anos de vida, eles decidem gerar um bebê de proveta, um doador compatível com a filha. Assim, nasce Anna, cujo sangue do cordão umbilical é retirado para um transplante de medula na irmã.

Anos depois, Anna precisa doar um rim para Kate, mas cansada de ser submetida a esses procedimentos, ela decide lutar por emancipação médica na justiça.

* O óleo de Lorenzo

–

A história é real: Lorenzo, um garoto de seis anos é diagnosticado com uma doença rara, adrenoleucodistrofia (ALD), que destrói as células cerebrais. Ao saberem do prognóstico de apenas alguns anos de vida do filho, os pais mergulham em pesquisas médicas com a ajuda de um químico e criam um tratamento a partir de óleos de oliva e colza.

* My Beautiful Broken Brain

–

Uma jovem sofre um acidente vascular cerebral hemorrágico e tem graves sequelas. O documentário mostra que ela perde a fala, mas decide se recuperar do AVC, reaprender a ler, falar e escrever.