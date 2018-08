Nenhuma pessoa está livre de ter problemas na pele, seja ela famosa ou “anônima” – basta ter predisposição genética ou não tomar os cuidados diários necessários.

Algumas artistas já exibiram em público condições cutâneas bem diferentes daquelas que víamos em fotos retocadas ou quando elas estavam maquiadas para shows e eventos. Acne, rosácea, flacidez, envelhecimento precoce, manchas e outros males as atingiram, mas elas foram atrás de tratamentos e hoje exibem peles saudáveis e bonitas.

Para recuperar peles danificadas, o mais comum é recorrer a cremes de tratamento turbinados com princípios ativos como ácido hialurônico (que cuida de sulcos e linhas de expressão, principalmente), vitamina C, ácido retinoico e ácido glicólico (para eliminar as manchas) e também a procedimentos estéticos realizados no consultório dermatológico. Neste caso, após avaliação, podem ser feitos preenchimentos com ácido hialurônico ou com toxina botulínica, aplicação de lasers ou de radiofrequência.

Veja, a seguir, seis famosas que conseguiram resultados excelentes na pele e estão cada dia mais bonitas.

1. Rihanna (Pinterest; Dominique Charriau/Getty Images) Riri tinha um pouco de acne na testa e manchas típicas de quem tomava sol sem protetor solar; hoje, a dona da Fenty Beauty exibe uma pele uniforme e impecável.

2. Cameron Diaz (Pinterest; Theo Wargo/Getty Images) A atriz sofreu de rosácea por muitos anos e demorou para tratá-la porque sempre cobria as marcas com maquiagem; quando finalmente cuidou da pele, ficou radiante.

3. Katy Perry (Pinterest; Allen Berezovsky/Getty Images) Ela nunca escondeu que lutava contra a acne, mas precisava disfarçar com MUITA maquiagem; depois de anos de tratamento, a cantora agora tem a pele lisinha.

4. Lindsay Lohan (Nick Ut-Pool; Chance Yeh/Getty Images) Os excessos – de sol, de álcool e de drogas – castigaram a pele da atriz (a foto da esquerda é de 2009); hoje sóbria, ela cuida da saúde e isso se reflete na pele bonita.

5. Victoria Beckham (Pinterest; Pascal Le Segretain/Getty Images) A estilista sofreu de acne na adolescência e ainda carregava marcas no rosto no começo da carreira com as Spice Girls; devidamente tratada, sua pele hoje não tem nenhum vestígio disso.

6. Britney Spears (Pinterest; Alberto E. Rodriguez/Getty Images) Na fase mais barra-pesada de sua vida, entre 2007 e 2009, Britney ficou com a pele flácida e acneica; deu a volta por cima, agora se cuida e a pele está linda.

Fontes: médicas dermatologistas Carla Albuquerque, Larissa Viana e Michelle Palmiro.