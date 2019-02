Aplicativos que podem te ajudar a ter uma boa noite de sono

A tecnologia veio para nos auxiliar em inúmeras áreas da vida, inclusive na cama. Se você sofre com noites mal dormidas ou tem problemas com insônia, precisa conhecer alguns aplicativos que prometem ajudar seus usuários a alcançarem horas de sono de melhor qualidade. Confira, a seguir, uma seleção deles e eleja o seu favorito!

Ambiance

Disponível em: iOS 5.0 ou superior e Android 2.2 ou superior

Como funciona: Com as opções de favoritar músicas e até de criar bibliotecas de sons, o aplicativo disponibiliza diversos efeitos sonoros que podem ajudar o usuário a focar ou relaxar. Chuvas, tempestades, cachoeiras, sinos e ventos são alguns exemplos do que é possível ouvir com o Ambience.

Explorar o seu sono

Disponível em: iOS 7.0 ou superior

Como funciona: Além de identificar a duração dos ciclos de seu sono, o aplicativo ainda consegue registrar ruídos. Isso permite que o usuário descubra, ao visualizar um gráfico, se tem roncado ou falado durante a noite, o que pode comprometer – e muito – a qualidade do descanso.

Sleep Better

Disponível em: iOS 8.0 ou superior e Android 4.1 ou superior

Como funciona: É só deixar o smartphone ao seu lado, na cama, para que o monitoramento seja feito! Nesse aplicativo, é possível conferir o histórico de seu sono e de seus sonhos, além de incluir hábitos diários, entendendo como cada um deles é capaz de intervir na qualidade do sono.

Sleep Cycle

Disponível em: iOS 8.0 ou superior e Android 4.0 ou superior

Como funciona: Por meio de recursos como o acelerômetro e o microfone do smartphone, o aplicativo é capaz de reconhecer sons e movimentos que o usuário faz durante a noite. Tudo isso para acordá-lo no melhor momento, quando estiver na fase mais leve do sono, impedindo que ele desperte tão cansado. Além disso, o app ainda fornece estatísticas e gráficos sobre as noites e permite acrescentar notas sobre hábitos relacionados à qualidade do sono e ao humor matinal.

Sleep Genius

Disponível em: iOS 7.0 ou superior

Como funciona: Criado a partir de pesquisas da NASA, o aplicativo oferece ao usuário sons relaxantes, capazes de controlar a respiração e a frequência cardíaca. Nele, é possível criar programações para cochilos e também para o sono de uma noite toda. Além disso, o app oferece um alarme menos agressivo para aqueles que têm dificuldade em acordar.