Aprenda a fazer cinco sucos anti-inchaço

Além de refrescantes, os sucos fazem muito bem à saúde

Foto: Getty Images

Ricos em fibras, vitaminas e sais minerais, os sucos naturais podem fazer milagres em nosso corpo. Previnem doenças, dão energia, tonificam a pele e ainda ajudam a torrar uns quilinhos, combatendo um dos maiores tormentos femininos: o inchaço.

Elaboradas pela nutricionista Karine Daud, da Equilibrium Consultoria em Nutrição, as receitas a seguir levam ingredientes com propriedades diuréticas e desintoxicantes, capazes de dar um fim à retenção de líquidos.



Para acabar com o inchaço



· Mexa-se diariamente!

Evite passar muito tempo na mesma posição, mesmo que seja sentada. Quem faz atividade física elimina líquidos, enquanto quem fica parada retém água no corpo. E água parada…

· Agilize a digestão

Modere na combinação de massa e carne na mesma refeição: a dupla dificulta a digestão e favorece o “efeito estufa” – ele estufa a barriga.

· Faça boas trocas

Em vez de comer massas e cereais processados, prefira as versões integrais, que são ricas em fibras, saciam a fome e ajudam no bom funcionamento do intestino.



Estes têm efeito estufa!

· Batata-doce

· Couve-flor

· Ketchup

· Ervilha

· Feijão

· Frituras

· Lentilha

· Milho-verde

· Repolho

· Molho de mostarda



As melhores receitas anti-inchaço

Foto: Alfredo Franco / Dreamstime

1. Suco da juventude

· 1 fatia média de melancia

· Suco de 1 limão

· 1 col. (chá) de canela em pó

Funciona porque…

· Além de ter baixo valor calórico, a melancia possui licopeno, um excelente antioxidante.

· Com ação diurética, o limão acelera a eliminação de líquidos e toxinas pelos rins, evitando as famosas pedras.

· A canela melhora a digestão e diminui a formação de gases.



2. Refresco alma lavada

· 1 fatia grossa de abacaxi

· 6 morangos

· 1 pedaço pequeno de folha de couve

Funciona porque…

· O morango fornece potássio e folato, nutrientes que atuam na formação celular e no equilíbrio da água do corpo.

· Ferro, cálcio e ácido fólico vêm da couve, o que torna este refresco um ótimo desintoxicante.

· Inclui abacaxi, cujas fibras facilitam a digestão e o funcionamento do intestino

Foto: Leo Feltran / Alfredo Franco / Dreamstime

3. Suco da boa digestão

· 200 ml de água de coco

· 8 folhas de hortelã

· 1 fatia de melão

Funciona porque…

· Rica em sódio e fósforo, a água de coco é um excelente hidratante natural. Invista nela.

· Melão tem potássio, que possui efeito diurético.

· A hortelã estimula o bom funcionamento de todo o aparelho digestivo.



4. Vitamina do intestino reloginho

· 1 fatia média de beterraba

· ½ cenoura picada

· 1 pote de iogurte natural desnatado

· Água, se necessário

Funciona porque…

· Inclui beterraba, raiz que produz uma suave ação laxante.

· Por causa da cenoura, tem efeito diurético, alivia os gases e funciona como remédio natural contra colite e síndrome do intestino irritável.

· Os probióticos do iogurte natural são micro-organismos que, quando ingeridos, ajudam a regularizar o funcionamento do intestino.



5. Bebida antigastrite

· ½ maçã picada

· 1 pedaço de aipo

· Suco de 2 laranjas

Funciona porque…

· A maçã reduz a acidez e a irritação no estômago, evita a formação de gases e tem ação diurética, prevenindo a retenção de líquidos.

· O alto teor de potássio do aipo faz a bexiga funcionar direitinho.

· Por ser rica em cálcio, potássio e vitaminas B e C, a laranja combate o estresse, faz a musculatura relaxar e auxilia o sistema nervoso a trabalhar adequadamente.