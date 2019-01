Atenta à coluna: saiba qual é a melhor posição para dormir

Você é do tipo que se joga na cama em qualquer posição na hora de dormir e nem pensa se uma postura ou outra pode ser responsável por dores na coluna e nos ombros? Ou, ainda, sente alguns incômodos nessas regiões, mas nunca pensou se elas podem ter a ver com a posição em que dorme?

Se a resposta for sim para uma ou duas destas perguntas, as informações que trazemos vão lhe ajudar a começar a resolver a situação. Conversamos com o ortopedista Orlando Righesso Neto (coordenador da Comissão de Campanhas da SBC – Sociedade Brasileira de Coluna) e com o fisioterapeuta Fernando E. Zikan (professor do Departamento de Fisioterapia da Faculdade de Medicina da UFRJ) para saber tudo sobre o melhor e os piores jeitos de dormir.

A melhor posição para dormir

Para começar, vamos falar do que é bom.

Sem rodeios: a melhor posição para dormir é de lado, o que tecnicamente é chamado de decúbito lateral. Para ficar perfeita, a recomendação é usar um travesseiro de altura suficiente para preencher o “vão” entre o ombro e a cabeça. “Isso mantém a coluna alinhada, em uma curvatura fisiológica correta, e facilita a respiração”, explica Orlando.

Também se aconselha colocar um travesseiro entre as pernas, na altura dos joelhos, para evitar a sobrecarga da coluna lombar pelo posicionamento de uma perna sobre a outra.

As piores posições para dormir

Não é preciso ser mestre em adivinhação para deduzir, portanto, que as piores posições para dormir são de bruços (decúbito ventral) e com a barriga para cima (decúbito dorsal). Os especialistas esclarecem por quê.

“Deitar-se de barriga para cima talvez seja a posição mais deconfortável para a maioria das pessoas, por sobrecarregar alguns músculos da pelve e da lombar. Nesta posição, além disso, a pressão intratorácica e dos músculos da face pode dificultar o trânsito das vias aéreas para a respiração”, afirma Fernando, que também é coordenador de ensino da Abrafito – Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica.

É por causa deste incômodo na respiração que muitas pessoas – homens e mulheres – roncam apenas quando estão dormindo com a barriga para cima. Fica a dica: virar para o lado já pode resolver a questão.

E qual é o problema de dormir de bruços? Orlando responde: “Nesta posição, a coluna cervical fica torcida, e isso prejudica o alinhamento correto da coluna lombar e gera dor nela e na coluna cervical.”

A importância do colchão e do travesseiro no posicionamento para dormir

De muito macios a rígidos demais, são vários os tipos de colchões disponíveis no mercado. A melhor escolha fica no meio do caminho: nem muito fofinho nem muito duro. “Os primeiros ajudam a deformar os alinhamentos corporais, e com isso as torções articulares, as dores e os desconfortos musculares serão mais frequentes. Já os segundos não proporcionam amortecimento de impacto para os tecidos moles do corpo, causando maiores tensões sobre eles e desconfortos”, diz Fernando.

É importante também ficar de olho na validade do colchão. Orlando orienta que os de espuma sejam trocados a cada cinco anos – depois disso, as bolinhas de ar de dentro da espuma estouram e o colchão perde a densidade e a estrutura, fica macio demais – e os de mola, a cada dez anos – as molas de aço levam esse tempo para perder a estabilidade e a efetividade.