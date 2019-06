Atriz de ‘Desperate Housewives’ tem câncer anal e quer falar sobre isso

A atriz Marcia Cross, que interpretava a ruiva Bree Van De Kamp na série “Desperate Housewives” está em remissão de um câncer no ânus que ela descobriu em 2018. Em setembro daquele ano ela compartilhou uma mensagem no Instagram mostrando que havia perdido cabelo durante o tratamento e tornou público que estava se recuperando da doença.

Se “câncer anal” causa algum tipo de constrangimento ou estranhamento, saiba que agora a atriz está em uma campanha para desestigmatizar esse tipo da doença. Depois de compartilhar as fotos e mensagens com seus seguidores, ela se sentiu livre para falar mais sobre a doença que a acometeu.

Na manhã dessa quarta-feira (5), Marcia foi ao programa CBS This Morning e deu uma entrevista para o médico Dr Jon Lapook sobre seu caso. Ela contou que descobriu o câncer durante uma consulta de rotina com a ginecologista, pois não tinha nenhum sintoma.

Ela decidiu falar sobre o câncer anal porque sabe que algumas pessoas têm a doença e sentem vergonha: “Você tem câncer e ainda tem que sentir vergonha? Como se tivesse feito algo errado porque o câncer é no ânus? Você já tem que lidar com coisas demais…”

Ela comentou que a mais famosa personagem que já interpretou, Bree Van De Kamp, não contaria para ninguém caso tivesse a doença, e que muita gente tem tanta vergonha que também não conta para ninguém. “Parte meu coração”, disse Marcia.

De acordo com o CDC órgão de saúde dos Estados Unidos, 90% dos cânceres no ânus são causados pelo Papilomavírus Humano, o famoso HPV. O HPV também pode causar câncer de colo do útero, genitais e garganta, e é transmitido de pessoa para pessoa em relações sexuais ou até mesmo no mero contato de pele com pele.

O marido de Marcia, Tom Mahoney, teve câncer de garganta em 2010 – e foi o mesmo tipo de HPV que causou a doença tanto nele, quanto nela. Marcia falou também, no programa, sobre a importância da vacinação contra HPV em crianças e adolescentes que ainda não tenham contato com o vírus.

Em remissão, Marcia diz que agora quer conscientizar as pessoas sobre a importância dos exames de rotina e que se fale mais abertamente sobre esse tipo de câncer que ainda é tabu.