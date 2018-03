Conheça 10 benefícios da água para a saúde e a beleza

Sem água não há vida. Simples assim. Nosso corpo é composto por aproximadamente 70% de água e, se não mantivermos a hidratação por fora e por dentro, a saúde e a aparência pagam o preço dessa falta de autocuidado. O recomendado para uma mulher adulta é que sejam ingeridos dois litros de água por dia.

Em homenagem ao Dia Mundial da Água, comemorado todos os anos em 22 de março, conversamos com um time de especialistas para conhecer os principais benefícios da água para a saúde e para a beleza: Cinthia Orasmo (dermatologista), Paulo Olzon Monteiro da Silva (clínico geral), Rafael Amaral (nutricionista) e Regina Maura (esteticista corporal e facial do salão Jacques Janine Jardim América-SP). Encha seu copo com água e vamos lá!

Beber água previne problemas renais

O risco de formar pedras nos rins é diretamente ligado à falta de ingestão de água. Quem bebe a quantidade recomendada de água por dia garante o bom funcionamento dos rins e reduz em até 60% a probabilidade de ter doenças ou insuficiência renal.

Ingerir dois litros de água por dia evita inchaços no corpo e no rosto

Quando é ingerida e circula no organismo, a água evita a retenção de sódio, o mineral responsável pelo inchaço do corpo e do rosto. Sua aparência fica mais suave e muito mais saudável.

A hidratação do organismo inibe dores de cabeça

Sabe quando você está com uma dor de cabeça que parece não ter explicação? São grandes as chances de ela ter a ver com a falta de ingestão de água: o principal sintoma da desidratação é a dor de cabeça – e depois vê vômitos, náuseas, diarreias e febre. Faça o teste e beba água na próxima vez em que isso acontecer.

Água no organismo resulta em pele hidratada naturalmente

Usar cremes e géis hidratantes é essencial para a rotina de cuidados com a pele, já que ela sofre agressões externas (sol, poluição etc.) que lhe tiram o viço. Mas em primeiro lugar é indispensável que a pele esteja hidratada por dentro, ou seja, com a água que circula no organismo e tem impacto positivo também sobre ela. Desta forma, as células cutâneas conseguem expulsar as toxinas com mais facilidade e se manter saudáveis.

A água mantém as unhas e os cabelos saudáveis

Embora a concentração de água seja menor nas unhas e nos cabelos do que na pele, eles também se beneficiam com a hidratação do organismo. As unhas são mais fortes e os cabelos mais viçosos em quem bebe a quantidade diária recomendada de água.

Os produtos de beleza agem melhor em peles hidratadas

Assim como uma tela em branco é o melhor lugar para receber as pinceladas de tinta que vão compor um quadro, a pele hidratada é o ambiente perfeito para a ação de produtos de beleza. Sem a interferência do ressecamento e de toxinas – características típicas de peles que não têm a hidratação necessária -, os cremes, géis, pomadas, espumas e tudo mais que você precisar usar conseguem atingir seus potenciais máximos.

O consumo de água ajuda a regular o funcionamento do intestino

Muitas vezes, a dificuldade e mesmo a dor para evacuar são totalmente relacionadas à falta de água no organismo. O baixo consumo de água aumenta o risco de constipação, ou seja, de intestino preso. Beber os dois litros de água diários contorna este problema e o evita no futuro.

Beber água evita que você coma besteiras durante o dia

Aquela vontadezinha de comer bobagem no meio da manhã e no meio da tarde some aos poucos quando você adota o hábito de beber água regularmente. Mantenha seu copo sempre cheio d’água e, quando a fome do lanche entre refeições bater, coma frutas.

A água ajuda a evitar a ressaca

Uma das principais causas da ressaca é a desidratação que o álcool causa no organismo (já que as bebidas alcoólicas são diuréticas). Os sintomas que o corpo sente, principalmente no dia seguinte, são boca seca, dor de cabeça, mal-estar e dores pelo corpo, entre outros. Pois a água sozinha pode evitar isso: bebendo um copo d’água a cada copo de bebida alcoólica que você consumir, não haverá ressaca no dia seguinte. Experimente e não se arrependerá!

A hidratação ajuda na concentração e na memória

Estudos feitos por pesquisadores da Universidade de Connecticut e da Universidade da Virgínia, nos EUA, concluíram que a desidratação prejudica a concentração e a memória. Os resultados foram idênticos em grupos de mulheres e de homens, tanto jovens quanto idosos: quando a perda de líquidos sem reposição chega a 97%, começam os problemas. Não espere isso acontecer e beba água constantemente.