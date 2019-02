Botulismo, lata amassada, qualidade… Tire suas dúvidas sobre enlatados

Alimentos enlatados são uma mão na roda! Não precisam de geladeira e têm uma excelente durabilidade. Mas há quem ainda duvide da qualidade dos produtos armazenados em latinhas.

Para desmistificar alguns aspectos e te deixar mais tranquila, especialistas respondem as principais dúvidas sobre o tema.

Fontes: Karine Linhares, gerente de fabricação da Bonduelle e Associação Brasileira da Embalagem de Aço (Abeaço).

Todo alimento enlatado precisa de conservantes?

Nem todo! O acondicionamento hermético e o processo de esterilização bem-feito podem dispensar o uso de conservantes. No caso da empresa Bonduelle, a gerente de fabricação explica que os alimentos são cozidos dentro das próprias latas hermeticamente fechadas em altas temperaturas, sem a passagem de ar e luz para o interior das embalagens. “Dessa forma, a lata de aço pode manter as propriedades nutricionais de um alimento por até 5 anos, sem aditivos químicos”, afirma Karine.

Alimentos enlatados causam botulismo?

A doença é associada a alimentos enlatados porque a bactéria que causa o botulismo (Clostridium botulinum) prefere ambientes com pouco oxigênio. Porém, ela só existirá dentro de uma lata se o alimento estiver contaminado, se não for bem preparado, se não houver respeito às regras de esterilização, e se for malconservado.

Lata amassada compromete a qualidade do alimento?

Isso é coisa do passado! Mas fique atenta: tudo depende da situação da lata. Se ela não estiver perfurada, de modo que dê para ver o interior, ou estufada, não há problema. Segundo a Associação Brasileira da Embalagem de Aço (Abeaço), as latas possuem uma película protetora elástica e moldável, o que significa que o interior continua preservado se a lata for apenas amassada.

Depois de aberta, a lata não pode ser guardada na geladeira.

O ideal é abrir a latinha, usar o produto e guardar o que restar em um recipiente com tampa. A lata aberta não permite novamente o fechamento adequado e o metal em contato com o ar corre risco de oxidar. Portanto, latinha no lixo.