Amigo ou vilão? Conheça os lados bons e ruins do café para sua saúde

A relação do Brasil com o café é tão forte quando um espresso de grãos bem torrados. O país é o maior produtor de café do mundo (à frente de Vietnã e Colômbia) e, como povo, disputamos ano a ano com os EUA a liderança como maiores consumidores da bebida – às vezes ganhamos, às vezes ficamos em segundo lugar.

Não tem como ser diferente, né? Aquelas xícaras de café estratégicas para o dia começar bem ou para dar um gás na tarde fazem parte da nossa cultura, e são raras as pessoas que passam sem elas.

Já os mitos e as dúvidas sobre o consumo de café não são tão raros assim. Seja por palpite de alguém próximo ou de colegas de trabalho, seja por uma insegurança pessoal mesmo, muita gente às vezes se pega pensando se aquelas xícaras de café não fazem mal ou são responsáveis pelas noites mal dormidas ou por algum outro probleminha que esteja incomodando.

Conversamos com o cardiologista Augusto Scalabrini Neto e com a nutricionista funcional Andrezza Botelho para tirar isso a limpo. E o veredito é: se consumido de forma responsável, o café traz muitos benefícios para a saúde e provavelmente não é o culpado por outros problemas.

Mas o que é o consumo responsável de café?

Graças à cafeína, o café é um estimulante natural que atua no sistema nervoso central. Por isso que, minutos depois de ser bebido, dá um pique extra a qualquer pessoa. Assim, é razoável que não se beba café de seis horas antes de ir dormir em diante, sob o risco de ter uma noite mal dormida por causa da cafeína circulando no cérebro.

A dose diária de café também é importante quando se fala em consumo responsável da bebida. “Até três xícaras de café por dia é uma medida que traz benefícios e não causa males à saúde. Xícaras pequenas, as de café mesmo”, recomenda Augusto.

A título de informação: uma xícara de café contém 50 ml da bebida. Assim, beber até 150 ml de café por dia está bem ok. E não há diferença se for café espresso ou café coado.

Três xícaras de café por dia: esta é a medida que traz benefícios para a saúde Três xícaras de café por dia: esta é a medida que traz benefícios para a saúde

Agora vamos aos benefícios do café para a saúde

Entendidas a dose e a limitação de horário para beber café, chega a parte boa: conhecer os principais benefícios que ele traz para a saúde.

Em primeiro lugar, o café turbina as funções cerebrais, aumenta a velocidade de raciocínio e melhora a memória. Um estudo da Universidade Johns Hopkins (Maryland, EUA) realizou testes de memória com voluntários que tomaram uma dose de café ou um comprimido de cafeína e outros que não tomaram nada ou um comprimido de placebo. Os resultados do primeiro grupo foram superiores aos do segundo.

Suas doses diárias de café também podem ajudar a prevenir o câncer. “Por ser rico em antioxidantes, o café ajuda a evitar a degradação e a alteração das células, prevenindo o surgimento de mutações que podem resultar em tumores”, explica Andrezza.

A presença dos antioxidantes no café também faz bem para a pele. Eles evitam a produção de radicais livres, os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele, diz a nutricionista: “O grão verde do café tem sido muito utilizado na produção de cremes antirrugas.”

Quando o assunto é coração, o consumo de até três xícaras de café por dia é benéfico. “O café tem um efeito positivo nos vasos sanguíneos. Ele melhora a circulação, o fluxo de sangue pelo corpo. É um bom auxiliar vascular”, afirma Augusto.

Andrezza destaca, ainda, que o café auxilia na digestão, pois “estimula os intestinos, o reflexo do estômago e do retossigmoide (a parte final do intestino grosso), aumentando o movimento gastrointestinal e facilitando a digestão dos alimentos”.

Com tantos benefícios, fica ainda mais gostoso tomar um café com as amigas Com tantos benefícios, fica ainda mais gostoso tomar um café com as amigas

Por outro lado, café em excesso pode ser ruim para a saúde

Tudo isso que foi falado até aqui, não custa reforçar, vale para quando são tomadas até três xícaras de café por dia. Mais do que isso – ou seja, mais do que 150 ml diários – pode causar males à saúde.

O coração é o primeiro a ser lembrado disso. O cardiologista Augusto esclarece: “Em excesso, o café aumenta a vasoconstrição, a pressão arterial e o risco de arritmia. Com isso, aumenta também o risco de infarto.”

Por ser estimulante, a cafeína pode prejudicar o sono e levar à insônia. Lembra que a gente detalhou ali em cima sobre tomar café no máximo até seis horas antes de ir para a cama? É sério mesmo!

A nutricionista funcional Andrezza conta que muito café aumenta a secreção de ácido clorídrico no estômago , levando a uma azia constante e ao risco de desenvolvimento de gastrite e úlcera.

Na gravidez, o café é desaconselhado por aumentar o risco de aborto espontâneo e de parto prematuro.

Os malefícios do café valem para outras bebidas com cafeína

Por fim, Augusto faz uma ressalva: além do café, todas as bebidas com muita cafeína podem causar danos à saúde. Estão aí os refrigerantes, os energéticos e o chimarrão, muito consumido no Sul do país.

“O que mais preocupa atualmente é o consumo de energéticos, principalmente quando associados ao álcool. Eles entram na corrente sanguínea como uma bomba e trazem um risco de infarto enorme”, finaliza o cardiologista.