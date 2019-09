Causas, tratamentos, prevenção: 14 mitos e verdades sobre as aftas

Aftas são lesões superficiais pequenas brancas ou amareladas, médias ou grandes que acometem a boca, normalmente nas mucosas, nas gengivas, debaixo da língua e até na garganta, em casos mais severos. Doem, doem muito – ninguém gosta de ter uma afta, muito menos mais de uma de uma vez.

Dizem que é comer abacaxi para as aftas aparecerem, assim como colocar este ou aquele produtinho em cima delas resolve o problema. O que será verdade e o que será mito sobre as aftas? Os especialistas Vanessa Prado (cirurgiã do aparelho digestivo, médica do Centro de Especialidades do Aparelho Digestivo do Hospital 9 de Julho), Edmilson Pelarigo (cirurgião dentista e diretor clínico da OrthoDontic) e Rodrigo Rodrigues (gastroenterologista e coordenador médico da Endoscopia Digestiva do Fleury Medicina e Saúde) desvendam tudo a seguir.

Ah, e se o problema estiver muito persistente, não pense duas vezes e procure um dentista estomatologista para iniciar os cuidados em relação a elas – se for necessário, ele lhe encaminhará para outros especialistas que possam tratar as causas primárias delas.

O surgimento de aftas é relacionado à acidez no estômago

VERDADE. Entre as questões que podem favorecer o surgimento das aftas está a acidez no estômago, sim, mas é bom saber que existem muitas outras causas para isso, como o estresse, a deficiência de nutrientes, a presença de algumas bactérias específicas na boca, doenças como HIV e câncer e até higiene bucal.

Quem está com a imunidade baixa está mais sujeito a ter aftas

VERDADE. É comum, com a imunidade baixa (ou alterada), que ocorram deficiências no organismo que levem a aftas, estomatites e outros sinais de alerta de que algo não está legal no corpo. Isso porque distúrbios de imunidade podem causar ressecamento da mucosa bucal, o que pode favorecer o aparecimento dessas feridas.

O estresse facilita o surgimento de aftas

VERDADE. O estresse está diretamente ligado à estrutura sistêmica. Picos de ansiedade influenciam o sistema imunológico e abrem caminho para o surgimento de aftas e de processos infecciosos.

Aplicar bicarbonato de sódio ou própolis sobre as aftas é um tratamento seguro e eficaz

MITO. Eles podem até causar um alívio imediato, mas, dependendo da concentração, na sequência podem ampliar a lesão e a dor; o bicarbonato de sódio pode até atrasar o processo de cura. Antissépticos bucais também devem ser usados com parcimônia quando há aftas na boca. Para saber o que usar sobre as lesões, consulte um dentista estomatologista.

As aftas são relacionadas à herpes

MITO. Apesar de algumas formas iniciais de herpes poderem se apresentar no formato de aftas, as aftas mesmo, as comuns, não são causadas pelo vírus da herpes. As origens são completamente diferentes.

Aftas são transmitidas pelo beijo

MITO. Afta não é uma doença transmissível.

Fazer sexo oral quando está com afta aumenta o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis

VERDADE. A afta é uma ferida que deixa uma área aberta na boca para a entrada de vírus e bactérias.

Aftas não têm tratamento definitivo; é preciso se conformar que elas aparecerão de vez em quando ao longo da vida

VERDADE. Os tratamentos evitam que elas evoluam, mas o surgimento de novas aftas estará sempre associado a funções do organismo, da imunidade, do estresse, dos alimentos etc. Elas podem voltar sempre, mesmo depois de tratadas.

Tomar suco verde diariamente evita a formação de aftas

MITO. Não existe nenhuma comprovação quanto a isso. O suco verde ajuda a fortalecer o sistema imunológico, mas não se sabe se o suficiente para evitar as aftas. Além disso, existem muitos outros fatores além da imunidade envolvidos no surgimento das lesões.

Comer abacaxi demais causa aftas

VERDADE. Tanto o abacaxi quanto outros alimentos cítricos, como limão, kiwi e tomate, podem levar ao aparecimento de aftas.

O ciclo menstrual é relacionado ao surgimento de aftas

VERDADE. As oscilações hormonais ocasionam aftas, e se tem uma coisa que ocorre no ciclo menstrual é oscilação hormonal. Especialmente nos dias pré-menstruais, estamos mais suscetíveis ao surgimento de aftas.

Aftas podem evoluir para uma infecção

VERDADE. Se não forem tratadas, as aftas podem piorar e infeccionar, sim. Isso ocorre especialmente quando, na tentativa de curá-las, a pessoa mexe muito na ferida e aplica produtos não indicados por médicos sobre elas – a história do bicarbonato de sódio e do própolis de que falamos lá em cima.

Aftas podem evoluir para um tumor

MITO. As aftas não são e nem podem causar câncer.

A higiene bucal pode prevenir o surgimento de aftas

VERDADE. A higiene bucal pode evitar o estabelecimento de certas bactérias que causem aftas e o agravamento das lesões das aftas já existentes. Mas é importante lembrar que outros fatores – emocionais e sistêmicos – podem levar ao surgimento delas, independentemente de uma higiene bucal impecável.