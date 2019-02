Checklist de consulta: 9 perguntas que você tem que fazer ao ginecologista

Dificilmente você terá mais consultas com outros médicos do que com ginecologistas. A especialidade é a principal fonte de informações e ajuda para as mulheres, pois estamos acostumadas com a(o) profissional cuidando da nossa saúde. Para aproveitar ainda mais o encontro, leve essa listinha para não esquecer de perguntar para ela/ele:

1. Tire suas dúvidas sobre o funcionamento do seu corpo

Tanto para o que você pode achar de estranho quanto para as perguntas sobre sexo e menstruação, não fique envergonhada de perguntar. O(a) profissional está ali só para te ajudar.

Leia mais: As 24 perguntas que ginecologistas mais escutam

2. Esclareça o que for preciso sobre anticoncepcionais

Se você quiser tomar, pergunte quais exames são necessários para saber qual o melhor tipo indicado para o seu organismo. Se não quiser, peça alternativas aos métodos hormonais, como o DIU de cobre. O importante é que todos os riscos, benefícios e informações sobre cada tratamento seja bem explicado – e você pode ir para casa com tudo em mãos e pensar com calma o que é o melhor.

3. Pergunte para que servem os exames

E como eles são realizados se estiver apreensiva ou nervosa, com medo da dor ou aflição de sangue por exemplo. Entenda o que acontece no papanicolau, no ultrassom transvaginal e o motivo do hemograma. Assim você não fica preocupada à toa!

4. Não tenha vergonha de perguntar tudo sobre as DST’s

Em algum momento você já ouviu sobre o HIV, a candidíase e a gonorréia, mas pode não conhecer algumas outras menos “famosas”. O contágio, o tratamento e as precauções para cada doença pode variar, então, é importante saber como se proteger de todas.

5. Aproveite para tirar dúvidas sobre outras áreas da sua saúde

Até porque o(a) gineco é tipo um “clínico geral” da mulher (sabe aquele médico da família que ajuda em tudo?) e eles fazem o checkup geral, podendo encaminhar para outros especialistas se houver necessidade.

Reprodução/Giphy Reprodução/Giphy

Conforme a conversa entre vocês acontece, dúvidas diferentes podem surgir e aí fica a sugestão para que você não hesite em pedir explicações, ajuda, dicas e até mesmo indicações de outros profissionais. E no seu checklist da consulta você pode incluir as respostas (e anotações) sobre as perguntas que a(o) médica(o) vai te fazer:

6. Sobre a sua vida sexual

O dever do profissional não é julgar o que você faz ou deixa de fazer, mas sim saber para poder avaliar os riscos e também as prevenções necessárias para deixar tudo nos trinques. Não tenha medo nem vergonha de falar sobre todas as relações que já teve ou tem ou até mesmo sobre as que você pretende ter se ainda não perdeu a virgindade. Essa pergunta faz parte da rotina de consulta e ajuda a zelar melhor pelo bem-estar da paciente.

7. Sobre histórico de doenças

É fundamental informar o(a) ginecologista sobre históricos de câncer de mama, útero e ovário, doenças que você teve na infância, quais remédios toma, se já realizou tratamentos, se já teve doenças sexualmente transmissíveis…Basicamente tudo que se passou com a sua saúde! E também é uma boa anotar sintomas e/ou sinais de qualquer mudança que tenha notado recentemente.

8. Sobre a sua menstruação

Quando se tem uma memória mais ou menos é fácil esquecer a data da última menstruação ou saber quantos dias dura o seu ciclo, principalmente quando se é mais nova! A dica é dar um jeitinho de marcar essas informações – como em aplicativos específicos para tal – e levar no dia da consulta.

9. Sobre os seus hábitos

Como já sabemos, nossos ginecologistas são, muitas vezes, as pessoas em quem confiamos para cuidar do nosso corpo e da nossa saúde no geral. De dores de cabeça à manchas na pele tudo é levado para o consultório – até porque fazemos visitinhas frequentes, mais do que em outros médicos -, então é legal contar para ela/ele como é a sua vida. Sobre sua alimentação, se faz exercícios físicos, se é fumante (principalmente pelos anticoncepcionais!), como é sua rotina e tudo o que diz respeito à sua saúde. É bom ter alguém para poder contar, não é?