Não existe ninguém que esteja dispensado de se proteger contra os raios ultravioletas do sol; todas as peles precisam precisam de filtro solar diariamente, independentemente do tom. Mas não é raro encontrar quem acredite que a pele negra não tenha essa necessidade. A dermatologista Sabrina Menezes explica por quê:

“No Brasil, ainda é muito enraizado que o protetor solar serve apenas para impedir que a pele fique vermelha, e por isso as pessoas negras não precisariam dele. Mas essa é a menor das funções do protetor solar. Seu verdadeiro objetivo é prevenir o câncer de pele, manchas, o envelhecimento precoce da pele, doenças como a miliária solar. Isso atinge todas as pessoas, independentemente de ter a pele extremamente branca ou extremamente negra.”

A escolha do FPS para os diferentes tons de pele negra

Sabemos, porém, que não dá para falar de pele negra como se fosse algo uniforme: são muitos os tons de pele negra. Como fica a escolha do FPS (fator de proteção solar) dentro dessas diferenças?

Com a orientação da dermatologista, explicamos abaixo:

– Pele 5 (como a de Rihanna) – FPS entre 30 e 50

– Pele 6 (como a de Taís Araújo) – FPS 30

– Pele 7 (como a de Naomi Campbell) – FPS entre 15 e 30

– Pele 8 (como a de Lupita Nyong’o) – FPS 15

A dermatologista Michele Haikal ressalta que, se houver passado de câncer de pele na própria pessoa ou na família, o FPS deve ser o mais alto, independentemente do fototipo.

A recomendação de aplicação é a que vale para todos: em dias comuns, uma antes de sair de casa e uma reaplicação no começo da tarde; se estiver na praia, na piscina ou com a pele continuamente exposta ao sol, as reaplicações devem ser de 2 em 2 horas ou sempre depois que o corpo for molhado.

O melhor tipo de protetor solar para pele negra

Como a pele negra tem tendência à oleosidade, Michele recomenda que o veículo do protetor solar seja gel, gel creme ou fluido oil free. Eles mantêm o toque seco da pele e impedem a obstrução dos poros (que aumenta a oleosidade e o risco de acne).