Micose é um termo bem amplo: todas as doenças de pele causadas por fungos, seja na extensão do corpo, nas unhas ou no couro cabeludo, são micoses. Em comum elas têm a preferência por lugares quentes, úmidos e abafados para se proliferar.

Alguns fatores levam umas pessoas a terem mais micoses que outras. O primeiro é o conjunto de hábitos, pois quem usa roupas muito justas, de tecidos sintéticos (que não permitem que a pele respire) e mesmo úmidas cria aquele ambiente ideal para os fungos de que falamos ali em cima. Outro é o fato de ter ou estar com a imunidade comprometida, situação em que o organismo fica mais aberto para o ataque dos fungos.

Para evitar que a pele seja acometida pelos fungos e pela micose, portanto, é importante mantê-la sempre seca e arejada. E também saudável: a pele hidratada diariamente e livre de rachaduras causadas por ressecamento é mais resistente e oferece menos portas de entrada para a ação dos fungos.

Conheça, a seguir, os principais tipos de micoses de pele, como evitar e tratar.

Tinea

Micose de pele que pode aparecer em qualquer parte do corpo, normalmente por contato pele e pele com quem esteja com o fungo ou por usar roupas, sapatos e toalhas dessa pessoa. Ela tem o formato de placas arredondadas escamosas, vermelhas e que causam muita coceira. Trata-se com cremes e pomadas antifúngicos ou medicação via oral.

Tinea intertiginosa

É a micose em regiões de dobras (virilha, vão entre as nádegas, área embaixo dos seios), que são naturalmente abafadas. Também são vermelhas e também causam coceira. O tratamento é com cremes ou medicação via oral.

Tinea capitis

Micose no couro cabeludo e em áreas do corpo que tenham pelos. Causa coceira, vermelhidão e, em casos em que a pessoa demore muito para procurar tratamento, queda de fios. Tratada com xampus e comprimidos antifúngicos.

Tinea versicolor

É a popular micose de praia, que aparece nas áreas que tenham ficado sob roupas úmidas durante horas. Vem com manchas claras ou escuras e descamação. Para tratá-la é necessário recorrer a cremes, xampus e loções antifúngicos.

Candidíase

É uma micose mais específica, causada pelo fungo cândida na região vaginal e na boca (“sapinho”) e também em regiões de dobras. Também causa coceira e vermelhidão. Quando é vaginal, normalmente é acompanhada de corrimento; a oral traz manchas brancas no interior da boca e rachaduras do lado de fora. O tratamento é feito com pomadas e cremes antifúngicos específicos para o fungo cândida.

Frieira

Também conhecida como pé-de-atleta, é aquela micose que se prolifera entre os dedos dos pés. As condições mais comuns que levam à frieira são deixar os pés abafados em sapatos fechados por muito tempo ou andar descalça em ambientes potencialmente contaminados, como beiras de piscinas e vestiários públicos (de academias e clubes, por exemplo). Por isso, é importante secar bem os pés depois do banho, usar meias de algodão e usar chinelos nesses lugares citados.

As frieiras deixam a área afetada sensível, com muita muita muita coceira, fissuras e ardência. São tratadas com antifúngicos tópicos líquidos – que vão arder ao penetrar nas fissuras – e com medicamentos via oral.

Fontes: médicas dermatologistas Helga Clementino (da SBD – Sociedade Brasileira de Dermatologia) e Anelise Ghideti (da AE Skin Center de São Paulo)