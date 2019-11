Constipação intestinal: como ela afeta o dia a dia das mulheres

A constipação intestinal acomete cerca de 20% da população mundial e é uma das causas mais frequentes de procura ao médico1. Os sintomas são menos de três evacuações por semana, esforço, fezes duras, evacuação incompleta ou incapacidade de fazer cocô2.

O vídeo a seguir mostra como esse problema afeta a saúde e a qualidade de vida das pessoas, especialmente as mulheres – estima-se que cerca de 37% das brasileiras sofrem da comumente chamada prisão de ventre1,3-5, as principais causas e o que pode ser feito para retomar uma boa relação com o banheiro.

Se você quiser saber mais informações sobre a constipação intestinal

