Cura da AIDS? Mais um paciente fica livre do HIV e a ciência está otimista

Pela segunda vez na história, uma pessoa infectada conseguiu se livrar do HIV – a primeira foi há 12 anos e há expectativas de que haja ainda uma terceira. O caso foi anunciado em uma das revistas científicas mais conceituadas do mundo e em um congresso nos Estados Unidos.

O que acontece é que um paciente de Londres, além do HIV, tinha um câncer de sangue que foi tratado com um transplante de medula óssea. E 18 meses depois do procedimento, os exames não identificaram mais o HIV.

Vale lembrar que os transplantes de medula são muito agressivos e arriscados, pois mexem com todo o sistema imunológico do paciente. Mas se for confirmado o sucesso do procedimento no combate ao vírus, novas técnicas de rearmamento do corpo com células imunes modificadas que podem resistir ao vírus serão estudadas.