Dengue triplica em fevereiro, em São Paulo. Saiba como ajudar no combate

Segundo dados divulgados pela Secretária de Estado da Saúde, o número de infectados pela dengue em São Paulo triplicou desde o fim de janeiro. Os números são referentes às duas primeiras semanas de fevereiro.

Na primeira coletânea de dados, em janeiro, foram confirmados 4.595 casos da doença. Duas semanas depois, o número de diagnósticos aumentou para 13.472. O surto se concentra principalmente na região noroeste do estado, que registra 66% das ocorrências, tendo as cidades de Bauru, Andradina e Araraquara como focos.

Esses números são cinco vezes maiores que os registrados no mesmo período do ano passado, mas o recorde é do ano de 2015, em que foram diagnosticados 709.445 casos, sendo 41.844 apenas em janeiro.

O Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo informa que, por ser uma doença sazonal, é comum que a quantidade de infectados aumente durante o verão, principalmente quando há muita chuva, uma vez que o calor e a umidade são favoráveis à proliferação do mosquito Aedes aegypti, que também é transmissor de zika e chikungunya. Além disso, muitos especialistas consideram a dengue uma doença cíclica, com aumento do número de casos a cada 3 ou 4 anos.

O estado aplica uma série de estratégias de combate à dengue, por meio de parcerias entre as secretariais da Saúde, Educação Infraestrutura e Meio Ambiente. Há ainda ações especiais para eliminar criadouros e conscientizar a população.

Mas tudo isso não vai adiantar muito se você deixar de fazer a sua parte, uma vez que aproximadamente 80% dos criadouros estão em residências.

Dicas do Ministério da Saúde para combater o Aedes aegypti: