Depressão pós-parto pode estar ligada a alterações no sistema imunológico

Uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de Ohio apontou uma possível relação entre depressão pós-parto e o nosso sistema imunológico.

Os testes em cobaias mostraram inflamações em áreas do cérebro que regulam nosso humor ao mesmo tempo em que houve alterações no funcionamento de células imunológicas dessa mesma região. As evidências são de que o estresse da gestação pode, sim, alterar o funcionamento das células do sistema imunológico do cérebro.

Os resultados podem ser úteis para elaboração de tratamentos para a depressão pós-parto visando esse novo alvo.