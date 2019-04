Descubra os aromas ideais para relaxar em cada ambiente da casa

A sua casa deve ser o seu refúgio, um local onde você pode descansar e passar bons momentos ao lado de quem você ama. Mas, para isso, você deve relaxar. Que tal contar com a ajuda dos aromatizadores e óleos essenciais, que além de perfumarem o ambiente, estimulam reações positivas?

“As essências podem provocar uma sensação de relaxamento, atuando como calmantes em nosso sistema nervoso central”, conta Marilda Souza, especialista da loja Flor de Louro. Isso é possível porque, como acrescenta a aromaterapeuta Vishwa, da Terra Flor, os canais olfativos se comunicam diretamente com a parte do cérebro que libera impulsos emocionais para as outras partes do corpo.

Mas para obter o efeito desejado, é preciso escolher muito bem as essências que você irá utilizar. Por isso, nós pegamos dicas com especialistas no assunto e separamos algumas sugestões para você usar na sua casa.

Mas, lembre-se, a técnica só irá funcionar se você escolher aromas que te agradam!

Aromas para a sala de estar

Por ser um ambiente de reunião de amigos e família, a sala deve transmitir uma energia alegre e acolhedora. A consultora em aromaterapia Solange Lima recomenda utilizar o óleo essencial de laranja, que provoca uma sensação de bem-estar.

Outras essências que você pode aplicar são alecrim, canela, eucalipto, patchuli e mandarina. Todos esse incentivam a concentração e estimulam a interação entre pessoas.

Aromas para o banheiro

Segundo Marilda Souza, os aromas desse local devem ser frescos e de natureza higienizadora. Ela recomenda o uso das essências de pinho, limão e tea tree, que possuem ação antisséptica e desinfetante.

Aromas para o quarto

Esse é o principal cômodo da casa onde você irá descansar. Por isso, os aromas ideais são aqueles que têm efeito calmante. A aromaterapeuta Tahiana Ferraço recomenda as essências de lavanda, manjerona e lemongrass, que ajudam a combater problemas como insônia e ansiedade.