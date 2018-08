Dia do Nutricionista: conheça melhor esse profissional

–

Cada vez mais, as pessoas buscam caminhos para ficar em dia com a saúde, o que está diretamente ligado a uma boa alimentação. Por isso, os nutricionistas passaram a entrar na lista dos profissionais de saúde mais procurados quando o tema é qualidade de vida.

Mas você sabia que o trabalho deles ultrapassa as portas dos consultórios? Conversamos com a nutricionista, professora e conselheira do Conselho Regional de Nutricionistas Denise Balchiunas Toffoli, que dá um panorama da área de atuação desses profissionais – tem nutri até na indústria! “Mais do que o olhar estreito voltado para as dietas individualizadas, o nutricionista pode promover a saúde de toda população”, ela diz.

Em consultórios

Certamente é o serviço mais conhecido do nutricionista, que faz a avaliação e prepara um plano de melhora na dieta de cada paciente que o procura. E não pense que a elaboração do cardápio é apenas visando o emagrecimento! A parte mais importante é o estudo das necessidades nutricionais de cada um, pensando na melhora e na manutenção da saúde.

Em casos clínicos

Para pessoas debilitadas ou doentes, a dieta correta faz toda a diferença no tratamento. Por isso, o nutricionista tem espaço importante em hospitais, clínicas, spas, asilos e até na casa de pacientes. Ele elabora dietas específicas para cada um, focando em uma nutrição completa para cada caso, o que ajuda na recuperação.

Na indústria alimentícia

“A presença do nutricionista é necessária na cadeia de produção de alimentos, em pesquisas e desenvolvimento de produtos, em cozinhas experimentais, controle de qualidade, promoção de produtos, atendimento ao consumidor e assuntos regulatórios”, explica Denise.

No setor público

Ele está envolvido em políticas públicas voltadas à saúde. O profissional é fundamental na promoção de campanhas de alimentação, pesquisas e em dar assistência e educação nutricional à população.

Na alimentação coletiva

Planeja, organiza e supervisiona os serviços de alimentação e nutrição em escolas, restaurantes e outras instituições, pensando em promover educação nutricional e manutenção da saúde.

Na área esportiva

Além da elaboração de cardápios para atletas, o nutricionista também tem lugar garantido em academias e consultórios especializados em atendimento a quem pratica exercícios físicos. Nesse segmento, ele ajuda a planejar dietas específicas casadas com a atividade física, pensando também na melhora do rendimento esportivo.

Setor acadêmico

Fundamental para a formação de novos profissionais dessa área, além da docência em disciplinas de nutrição de diversos cursos de saúde. Há ainda espaço para o nutricionista no campo de pesquisas.

Viu só como é ampla a atuação de um nutricionista? E que tal se inspirar, procurar um profissional e pensar em mudar a dieta para ter uma vida mais saudável? Vale a pena!