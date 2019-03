Dia Mundial do Combate ao Câncer do Colo de Útero: entre nessa luta!

Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer do colo de útero é o terceiro tumor maligno mais comum nas mulheres brasileiras. E por ter índices tão preocupantes, a doença virou uma das prioridades na agenda de saúde e ganhou um dia mundial de combate: 26 de março.

Para fugir deste problema, confira as dicas de prevenção: