8 dicas para evitar ou amenizar os efeitos da ressaca

Se nenhum preparo for feito, é praticamente impossível esquecer, pela manhã, que a noite anterior foi regada a bastante álcool. Dor de cabeça, boca seca, náuseas e aquele mal estar em todo o corpo são os mais clássicos sintomas da ressaca. Não tem como achar legal e como não pensar “mas por queee isso está acontecendo comigo?”.

“Os sinais da ressaca só aparecem depois que o álcool já saiu do organismo. A hidratação e o sistema nervoso são afetados por alterações sanguíneas causadas pelas bebidas”, explica o gastroenterologista Ricardo Barbuti, médico-assistente do Hospital das Clínicas de São Paulo.

A dor de cabeça e as náuseas ocorrem porque todas as bebidas alcoólicas, sejam elas fermentadas (cerveja e vinho, por exemplo) ou destiladas (vodca, conhaque etc.) são vasodilatadoras, e o cérebro reage aos vasos sanguíneos dilatados. Já a boca seca ocorre porque o álcool diminui o hormônio antidiurético vasopressina – é isso, inclusive, que faz com que a gente vá ao banheiro muitas vezes para fazer xixi enquanto bebe – e resseca o organismo.

Estes efeitos retardam os reflexos e a concentração, então Ricardo recomenda que se evite dirigir não apenas quando há álcool no sangue, mas também quando se está de ressaca.

Ok, uma vez compreendida a ressaca, vamos ao que interessa: como evitá-la ou, pelo menos, amenizar seus efeitos. O gastroenterologista e a nutricionista Alana Mendez dão dicas preciosas que podem salvar seu fim de semana.

Dicas para EVITAR a ressaca

Faça um lanchinho antes de sair de casa

Alana sugere que a barriga nunca fique vazia, na verdade. “É bom fazer um lanche leve antes de beber e ir comendo algo enquanto estiver bebendo. Pode ser até aquele amendoim clássico de bar ou um mix de castanhas, nozes e outras oleaginosas. De preferência algo que não seja fritura, porque o óleo frito sobrecarrega o fígado, que já terá trabalho com a bebida”, diz.

O álcool será processado pelo organismo junto com a comida, evitando que a bebida “bata” no estômago vazio e cause um estrago.

Tome uma colher de azeite de oliva antes de beber

Muita gente acha que é lenda, mas é real. “O azeite cru diminui o ritmo de absorção do álcool”, esclarece a nutricionista.

Intercale uma dose de bebida com um copo d’água

Esses copos de bebida livre de álcool combatem a desidratação e evitam a boca seca do dia seguinte. Se preferir, pode substituir a água por uma bebida isotônica rica em minerais.

Prefira as bebidas destiladas

O gastroenterologista conta que as bebidas fermentadas (cerveja, vinho, saquê) têm elementos metabólicos que agravam todos os sintomas da ressaca. Por isso, opte pelas destiladas (vodca, uísque, tequila e conhaque, por exemplo) se quiser evitar ressaca.

Dicas para AMENIZAR a ressaca

Capriche na ingestão de líquidos

Você precisa hidratar o corpo para reverter a boca seca e repor os sais minerais, vitaminas, potássio, magnésio e cálcio que se foram com todo aquele xixi da noite anterior. Pode ser água pura, água de coco ou sucos. Se você estiver na vibe de sucos, tente tomar suco de tomate, que é especialmente benéfico para a ressaca por ser rico em vitaminas e potássio. E, se puder, coloque gengibre e hortelã no suco: eles aliviam as náuseas.

Coma mel

É importante recuperar a energia do corpo, para passar o mal-estar do corpo. “A melhor coisa para repor energia é o açúcar natural do mel, a frutose. Não tem efeitos colaterais e o organismo absorve rapidinho”, afirma Alana.

Coma banana

Ela é fonte de potássio e de vitamina B6 e atua na serotonina, um dos neurotransmissores responsáveis pelo bom humor. Isso significa que a fruta dará um up no seu astral e ajudará a desmanchar o azedume causado pelos sintomas da ressaca.

Coma atum

Isso mesmo, atum. “Ele tem enzimas que ajudam a fazer passar a dor de cabeça”, garante Alana. Pode ser em filés ou o de latinha, sem problemas.