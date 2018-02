Curtir as festas do Carnaval exige mais do que disposição e energia: é preciso se preparar para o corpo aguentar a maratona de blocos de rua, bailes nos clubes e desfiles de escolas de samba nos Sambódromos (mesmo que seja como espectadora). Também é essencial dar atenção aos materiais das roupas e, principalmente, aos produtos usados na pele.

Com cuidados simples, você consegue se divertir à vontade e chegar ao fim do Carnaval ótima e plena. Conversamos com especialistas para saber o que é mais importante fazer na preparação, nos dias do Carnaval e, de bônus, na Quarta-Feira de Cinzas. Confira as dicas!

AQUECIMENTO PARA O CARNAVAL

Coma carboidratos

Nos dias anteriores ao Carnaval, comece a comer alimentos ricos em carboidratos. A nutricionista Orion Araújo, do Diabest – Centro de Educação em Diabetes e Obesidade, explica que o melhor é dar preferência aos carboidratos complexos: “Inhame, quinoa, milho, aveia e arroz integral são as melhores opções para ter energia de sobra”.

Descanse as pernas

Segundo o angiologista Thiago Rocha, membro titular da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as pernas recebem pressão em dobro na folia do Carnaval. “Quando estiver se arrumando, o ideal é parar de vez em quando e elevar as pernas acima da altura do coração por cerca de cinco minutos. Isso melhora a circulação da região”, sugere. Isso você consegue fazer deitando na cama, no sofá ou no chão e colocando almofadas sob as pernas.

Evite tecidos sintéticos e roupas apertadas

A combinação de calor com aglomeração resulta, naturalmente, em suor. E suor sufocado em roupas de tecidos sintéticos – que, ao contrário das feitas de tecidos naturais como o algodão, não “respiram” – ou muito justas pode causar brotoejas, como lembra a dermatologista Lilian Delorenze. Ao criar seus figurinos, leve isso em consideração.

Teste as maquiagens antes de usá-las para valer

Lilian alerta para a necessidade de verificar se os glitters, as tinturas corporais e as maquiagens escolhidos são realmente específicos para o uso na pele. Se forem, o próximo passo é testá-los para garantir que sua pele não reagirá a nenhum dos componentes e, assim, evitar alergias, vermelhidão e até queimaduras no meio da diversão.

“A melhor forma de fazer isso é aplicando uma pequena quantidade de cada produto na parte interna do antebraço e esperar alguns minutos, para ver se causa algum tipo de irritação”, ensina a dermatologista. Se sua pele ficar irritada, descarte o produto e o substitua.

Caso a reação desse local persista, procure ajuda médica em um pronto-socorro. Normalmente, a solução é simples.

Cuidado redobrado com a make dos olhos

Planeja incrementar a produção de Carnaval com cílios postiços coloridos ou cheios de efeitos? Em primeiro lugar, só use colas de primeira linha. “De má procedência, a cola dos cílios pode conter substâncias que causam irritações nas pálpebras e até dentro dos olhos”, afirma o oftalmologista Gustavo Elarrat, da Clínica Focus. “São comuns casos de blefarite alérgica, uma inflamação que afeta a região onde crescem os cílios.”

Entrou glitter nos olhos? Nada de esfregar para tentar aliviar. “O ato de coçar pode acabar arranhando a córnea. O mais indicado é passar soro fisiológico em abundância, para hidratar a região e expulsar esse corpo estranho”, recomenda o oftalmologista.

CUIDADOS DURANTE O CARNAVAL

Faça refeições balanceadas

Para dar conta de todo o gasto de energia, monte pratos balanceados. A endocrinologista Mariana Farage, do Instituto Nacional de Cardiologia, ensina: “A refeição ideal para dias agitados deve ter diversos legumes e verduras, uma porção de proteína magra [carnes brancas], uma de grãos [ervilha, lentilha, feijão, grão de bico] e uma de carboidrato complexo.”

Frutas, água de coco e água mineral são imprescindíveis para manter a hidratação adequada. A médica sugere que sejam consumidos de 2 a 3 litros de líquidos por dia durante o Carnaval.

Use filtro solar

O filtro solar é obrigatório em qualquer hora do dia em que esteja claro – os raios ultravioletas agem negativamente sobre a pele mesmo quando está nublado. “Antes de passar a maquiagem, aplique um protetor solar com FPS 50 ou mais. Se houver suor excessivo ou contato com a água, ele deve ser reaplicado”, orienta a dermatologista Christiane Gonzaga.

Dê um mergulho no mar

Se você passar o Carnaval em alguma cidade litorânea, aproveite para dar um mergulho no mar. É refrescante e alivia as dores nas pernas. “O mar exerce uma pressão ascendente nas pernas, como ocorre na hidroginástica, o que melhora o retorno venoso”, esclarece o angiologista Thiago.

Leve um lanchinho para beliscar durante a folia

É difícil parar tudo para correr atrás de algo que mate a fome no meio da curtição, né? Então vá prevenida: leve frutas secas (como uvas passas e ameixas), frutas in natura e oleaginosas (amêndoas, castanhas, nozes) em um embrulhinho na bolsa ou na pochete. “Elas são ricas em minerais e em fibras, combinam bem entre elas e ajudam a manter a energia em alta”, diz a nutricionista Orion.

Remova bem a maquiagem ao final de cada dia

Tirar toda a maquiagem antes de dormir é indispensável para evitar o entupimento dos poros. Não importa o quão cansada você esteja: reserve aquele gás final antes de cair na cama para limpar, tonificar e hidratar a pele. Para tirar glitter e tintas mais “insistentes”, a dica da dermatologista Christiane é usar óleos vegetais, como o óleo de coco.

Beba com responsabilidade

Se você consome bebidas alcoólicas, não esqueça de intercalar as doses de álcool com um copo de água pura. A endocrinologista Mariana acrescenta que é legal não beber de estômago vazio e não misturar tipos diferentes de bebidas – começou com cerveja, vá com ela até o final da festa e deixe a vodca para o dia seguinte.

COMO SE CUIDAR NA QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Invista em alimentação leve e fresca

O Carnaval pesou mais do que deveria? Coloque no prato saladas com vegetais como couve, repolho, brócolis, couve-flor, espinafre e rúcula. De acordo com a nutricionista Orion, eles ajudam o fígado a eliminar as toxinas acumuladas nos últimos dias.

Hidrate-se para combater o inchaço do corpo

Para diminuir a sensação de inchaço, coma frutas ricas em água, como abacaxi, melancia, melão, maçã e morango. Orion também recomenda sucos e chás para esse fim: “O chá feito com erva dente-de-leão tem um papel positivo no fígado. O chá de hibisco também é ótimo; experimente gelado com canela ou gengibre.”

Esfolie a pele do rosto

Lave o rosto com sabão neutro e faça uma esfoliação leve, para aumentar a circulação. A dermatologista Lilian dá mais uma dica: “Faça compressas de chá de camomila para amenizar inchaços ao redor dos olhos e dar uma renovada na face.”

Descanse o corpo

O organismo precisa recuperar as energias gastas nesses dias todos. Além de dormir bem, faça massagens nos pés para melhorar a circulação e aliviar qualquer desconforto que tenha restado. “É agradável e é um estímulo que melhora a inflamação e o retorno sanguíneo”, finaliza o angiologista Thiago.