Entenda mais sobre a superbactéria que causou a morte do neto de Lula

Passado um mês da morte de Arthur Araújo Lula da Silva, o neto do ex-presidente Lula, a assessoria do Instituto Lula confirmou que a causa da morte do garoto não foi por meningite, como havia sido divulgado, mas por uma infecção generalizada causada pela bactéria Staphylococcus aureus.

Chamada de superbactéria, por ser resistente a antibióticos, esse micro-organismo é poderosíssimo e está na lista dos mais perigosos para a saúde humana divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Trata-se de uma bactéria associada a infecções cutâneas que pode ser transmitida pelo contato físico ou ingerida por meio de alimentos contaminados, causando diversos tipos de infecção, sendo as de pele mais comuns.

As toxinas produzidas pela Staphylococcus aureus podem provocar infecção intestinal com vômito e diarréia. O problema maior acontece quando essa bactéria atinge a corrente sanguínea, podendo ser levada a qualquer parte do corpo, provocando uma infecção generalizada, caso do neto de Lula.