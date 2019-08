Entenda por que Daniela Escobar quase perdeu a mão por mordida de gato

Um post divulgado nas redes pela atriz Daniela Escobar provocou um alvoroço na internet na última semana. Ela contou que quase perdeu a mão direita por conta de uma infecção resultante de uma mordida de um de seus gatos – saudável e vacinado! E quer saber? Mordida de gato pode ser muito perigosa, sim!

Conversamos com Marcelo Ducroquet, professor do curso de Medicina da Universidade Positivo e infectologista e descobrimos que o problema está em uma bactéria presente na saliva de quase todos os gatos, a Pasterella multocia. “Ela faz parte do que chamamos de microbiota normal, que são as bactérias que vivem na boca, tanto dos gatos quanto dos cães – independentemente desses animais serem vacinados ou não”, afirma.

O problema é que quando levamos uma mordida, essa bactéria pode penetrar na pele e provocar uma infecção grave. “A pele fica avermelhada, quente, dolorida, inflamada, a pessoa pode ter febre. Essa infecção pode se alastrar, principalmente no caso da mão, que pode ser bem perigoso, pois pode envolver os tendões que passam por baixo da pele, comprometer a mobilidade da mão”, relata. Nesse caso, pode ser necessário fazer cirurgia, então é preciso consultar também um ortopedista especialista.

Por isso, fique atenta: “Toda mordida de animal deve ser tratada em um pronto-socorro”, alerta o infectologista. O tratamento é feito com antibióticos.

Mas atenção: essa bactéria é inofensiva aos bichanos e não causam nenhum problema para nós por quando temos contato por meio das lambidinhas!