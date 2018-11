Com a chegada do verão, a atenção à pele deve ser ainda maior. A posição do planeta faz com que fiquemos mais expostas aos raios ultravioletas do sol e os males que eles causam, como risco de câncer de pele, envelhecimento precoce da pele, manchas e doenças cutâneas em geral.

Um reforço legal ao protetor solar – que deve ser aplicado todos os dias pela manhã e reaplicado pelo menos no início da tarde – está na alimentação: alguns alimentos são capazes de fortalecer o organismo na defesa cutânea. A nutricionista funcional Samantha Schuster e a nutricionista clínica Tânia Botelho indicam os que devem ir ao seu prato nestes dias mais quentes.

Cenoura

O clássico do verão. A cenoura é rica em betacaroteno, que no organismo é transformado em vitamina A e auxilia na formação de melanina – que, por sua vez, aumenta a camada de proteção da pele contra os raios UVA e UVB. Além disso, ela deixa o bronzeado mais bonito.

Laranja e abacaxi

Ricos em vitamina C, eles ajudam na síntese de colágeno. Isso significa que a pele fica mais firme e, consequentemente, mais resistente aos raios ultravioletas. IMPORTANTE: não esqueça de sempre lavar bem as mãos depois de lidar com frutas cítricas e antes de se expor ao sol, para evitar a fitofotodermatose.

Tomate e melancia

Ricos em licopeno, que atua na proteção da pele contra os raios ultravioletas, e em líquidos que garantem a hidratação cutânea, importantíssima nestes dias de muito sol.

Manga

Tal como a cenoura, é rica em betacaroteno.

Pepino

Super hidratante, ele age por dentro e por fora: mantém o organismo equilibrado em termos de hidratação e é capaz de recuperar a pele quando aplicado em rodelas sobre a pele ressecada.

Água

Essencial para manter o organismo hidratado, o que repercute na pele. No verão é especialmente importante, pois perdemos muitos líquidos no suor e precisamos repor os nutrientes que vão embora nesse processo. As especialistas recomendam o consumo de pelo menos dois litros de água por dia.