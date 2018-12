Esqueceu ou passou pouco protetor? Veja como cuidar das queimaduras de sol

É sempre bom aproveitar o verão e pegar um solzinho! Mas, muitas vezes, esses momentos de diversão acabam resultando em queimaduras.

Se isso aconteceu com você, o primeiro passo é checar o tamanho da encrenca… Se houver bolhas na pele, secreção e pus, ou se você sentir tremores e febre, corra para o médico! Só um especialista poderá indicar o tratamento mais adequado para queimaduras mais importantes.

Mas se o problema for “apenas” aquela vermelhidão e ardência, dá para tratar em casa e amenizar os incômodos.

Para te ajudar a tratar do jeito certo, conversamos com os especialistas Dr. Guilherme Kenji Ito e Dr. Domimberg de Vasconcelos Ferreira. Eles explicam o que fazer depois de passar mais tempo do que deveria tomando sol.

Na hora do banho

Tomar banho depois de uma ida à praia ou à piscina é uma prática bem comum. Casos de queimaduras de sol, no entanto, exigem um certo cuidado. Antes de ligar o chuveiro, saiba que devem ser favorecidas as temperaturas mais baixas.

Cuidado com o sabonete que você irá usar! A composição pode irritar ainda mais a pele e causar ardência. Aposte em produtos com poucos conservantes e sem perfume. O ideal é também procurar sabonetes específicos para peles sensibilizadas e danificadas, que possuem propriedades hidratantes.

Hidratação da pele

Essa é a parte mais importante no tratamento de queimaduras. A pele é um dos órgãos mais importantes e deve estar sempre hidratada.

Como as queimaduras causam ressecamento na pele, o uso de cremes hidratantes nos locais atingidos, pelo menos duas vezes por dia, é uma excelente alternativa. As substâncias sem essências são mais indicadas.

Mas atenção: se o problema persistir, procure um médico dermatologista para saber qual a opção adequada para o seu tipo de pele.

Os especialistas ainda reforçam a importância de aumentar a ingestão de líquidos e de alimentos que contenham bastante água, como as frutas.

Quais pomadas passar?

Segundo os especialistas, você deve procurar pomadas à base de sulfadiazina de prata, corticoide e de hidratantes.

Remédios caseiros são bons aliados?

Algumas substâncias têm propriedades calmantes e colaboram para a diminuição da inflamação na pele. Compressas de chá de camomila e óleo de aloe vera, então, podem ser usados. Mas tome cuidado! A irritação da pele pode aumentar em casos de queimaduras de maior grau.

Tempo de recuperação

Em geral, a recuperação estará completa em uma semana. O tempo pode variar de pessoa para pessoa, devido a fatores como tipo de pele e idade. Mas se demorar demais ou o aspecto piorar, procure um dermatologista.

O que você NÃO deve fazer

Evite substâncias que possam irritar ainda mais a sua pele, como álcool e pasta de dente. Banho quente, uso de esponja ou bucha e manipulação excessiva do local também são prejudiciais, pois podem piorar a irritação e complicar o processo de recuperação. Além disso, tome cuidado com a automedicação.