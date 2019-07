Estudo diz que bebidas açucaradas podem aumentar em 18% o risco de câncer

Não é novidade que a quantidade de açúcares presente nos refrigerantes e sucos de caixinha é um exagero e contribui para o aumento de doenças como diabetes, obesidade e hipertensão. Tanto que no final do ano passado, o Ministério da Saúde determinou a redução do açúcar em diversos alimentos e bebidas.

Mas um estudo realizado na França, publicado ontem (10) no British Medical Journal, apontou que o consumo de bebidas açucaradas também está relacionado com o aumento do risco de câncer.

A pesquisa mostrou que a ingestão diária de 100 ml a mais de bebidas açucaradas (incluindo suco de frutas naturais) pode estar ligada a um aumento de 18% no risco de câncer e 22% no risco de câncer de mama.

Os especialistas não podem cravar o motivo pelo qual o açúcar pode levar ao câncer, mas sugerem a possibilidade da relação da gordura localizada em órgãos como fígado e pâncreas e inflamações, fatores que levam à doença.

Mais estudos devem ser feitos nessa linha, porém a recomendação já é para que se preste atenção na quantidade de bebidas açucaradas que andamos consumindo.