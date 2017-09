Fibromialgia: o que é a doença que tirou Lady Gaga do Rock in Rio

Os fãs ficaram arrasados com o cancelamento do show de Lady Gaga, na sexta (15). Mas a cantora decidiu dar um tempo nas apresentações por conta da fibriomialgia. Quem sofre desse transtorno sabe quão complicado ele é para ser descoberto e combatido. Um mix de sensações ruins, como dor, fadiga, indisposição e dificuldade para dormir, se manifesta dando margem para várias possíveis doenças serem diagnosticadas, como hipotireoidismo e lúpus. A artrite reumatoide é frequentemente relacionada com a disfunção, porém uma não tem nada a ver com a outra. “Embora a fibromialgia envolva músculos, tendões e ligamentos, ela não causa inflamação ou dano às articulações, aos músculos, tecidos e órgãos”, explica Tatiana Hasegawa, reumatologista de São Paulo.

Mas como surge esse transtorno? Acredita-se que diferentes fatores, isolados ou combinados, desencadeiam a fibromialgia, como mudanças hormonais, lesões repetitivas e traumas emocionais (um acidente automobilístico, por exemplo). E há gatilhos que favorecem seu aparecimento, desde clima úmido, tensão, sedentarismo e postura incorreta até depressão e ansiedade. Há quem defenda que fatores genéticos ou hereditários teriam envolvimento com a disfunção, mas ainda faltam pesquisas para confirmar a relação. “Existem casos de filhos de mulheres com fibromialgia que apresentaram os sintomas da doença antes mesmo dos 18 anos”, diz Milton Helfenstein Jr., reumatologista (SP).

SENSÍVEL DEMAIS

A dor é o pior drama, pois uma vez desencadeada é difícil inibi-la: os pontos sensíveis passam por cabeça, pescoço, ombros, costas, braços, quadris e pernas. “É importante o paciente entender que a dor é a própria doença e não um alarme de algo que ainda não foi revelado”, esclarece Moisés Cohen, do Instituto Cohen de Ortopedia, Reabilitação e Medicina do Esporte (SP). O incômodo ocorre ao longo da vida, oscilando de acordo com variantes físicas e emocionais. E infelizmente não é só: a pessoa ainda pode ter problemas de concentração e memória, síndrome do intestino irritável ou das pernas inquietas, formigamento nas extremidades, dormência dos membros, ciclos menstruais dolorosos, tontura, inchaço, palpitações e transtornos do humor.

Apesar de o quadro não ser incapacitante, no dia a dia ele prejudica a qualidade de vida de quase a totalidade dos pacientes. Como não existem exames que por si só confirmem o diagnóstico, a experiência clínica do médico é o que conta e é fundamental para o sucesso do tratamento. “Exames são usados apenas para descartar outras doenças que podem ser confundidas com a fibromialgia”, explica Moisés Cohen. A enfermidade não tem cura, no entanto pode e deve ser controlada. Ela também não é progressiva nem fatal. A mudança nos hábitos de vida é fundamental. O ócio, o tabagismo e a obesidade, por exemplo, agravam o quadro. Com relação ao cigarro, um estudo americano com 233 pacientes, sendo 51 fumantes, constatou que os tabagistas apresentam maior incapacidade funcional e sensações de dormência e/ou formigamento, provocados pela doença. Conheça o que já existe contra esse distúrbio, as terapias complementares que também dão resultado e o que há de novo.

TRATAMENTOS TRADICIONAIS

MEDICAMENTOS

Geralmente, são recomendados vários tipos: analgésicos, drogas com efeito antidepressivo e para dor neuropática (causada por dano no sistema nervoso), sedativos (para relaxar músculos tensos e dolorosos) e antidepressivos associados a neuromoduladores (aumentam a sensação de bem-estar e inibem a dor).

ATIVIDADE FÍSICA

Embora a dor e a fadiga possam dificultar a execução de exercícios, é determinante ser o mais ativo possível. “Quando a pessoa mexe o corpo, as endorfinas liberadas pelo cérebro promovem efeito analgésico e relaxante, o que diminui a dor e ajuda a dormir bem”, salienta Elizabete Mamede Gomes, personal trainer de São Paulo. As modalidades mais recomendadas são caminhada, hidroginástica, natação ou alongamento, que devem ser praticadas no mínimo três vezes por semana, por 30 minutos.

RELAXAMENTO FÍSICO E MENTAL

Técnicas de respiração, relaxamento e visualização, em que a pessoa imagina caminhos para o alívio da doença, são benéficas para trazer tranquilidade à mente e ao corpo e amenizar o quadro de dor, stress e depressão.

FISIOTERAPIA

A combinação de fisioterapia com terapia ocupacional ensina o paciente a administrar a dor e equilibrar de forma adequada atividade e descanso. “Qualquer movimento fisioterapêutico deve atingir o ponto de resistência leve, não o de dor”, alerta Moisés Cohen.

SONO REPARADOR

É fundamental dormir bem e manter uma rotina de horas de sono para diminuir a dor e a fadiga inerentes à fibromialgia. A pessoa tem que acordar mais descansada do que quando foi dormir. Para isso, pode ser necessário o uso de medicamento, como a amitriptilina, que não causa dependência.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

A psicoterapia e o acompanhamento psiquiátrico são necessários para pacientes com instabilidade emocional e quadros depressivos associados.

TRATAMENTOS NOVOS

HIPNOSE DINÂMICA

“Consiste em uma técnica que desvia a atenção do problema que está perturbando o indivíduo, de forma que o cérebro não o perceba ou o interprete de maneira diferente”, explica o psiquiatra Leonard F. Verea, de São Paulo. Segundo ele, esse princípio é observado quando estamos pensativos e concentrados e não reagimos ao que acontece no entorno – como se estivéssemos hipnotizados, usando uma parte do cérebro e ignorando os estímulos que vêm de fora. “A vantagem é que o método pode ser ensinado por um médico para ser feito em casa em momentos de crise, o que chamamos de auto-hipnose”, diz Leonard.

MAGNÉSIO

A carência desse mineral no organismo – encontrado em carne, leite e vegetais verde-escuros – pode provocar espasmos nos músculos e dores. Pesquisas apontam que mulheres com fibromialgia que consumiram 300 mg de magnésio, diariamente, por oito semanas, sentiram menos dor. “O correto é avaliar os níveis de magnésio no organismo por meio de exame de sangue para ver se é o caso de fazer uma suplementação”, afirma Wilson Rondó, especialista em medicina ortomolecular (SP).

IOGA

Mulheres que fazem ioga todos os dias, durante 20 a 40 minutos, sentem menos dor e fadiga decorrentes da fibromialgia. A conclusão é do estudo liderado pelo Ph.D. James W. Carson, do Centro de Compreensão da Dor da Oregon Health & Science University (EUA). As técnicas de respiração induzem ao relaxamento e evitam os incômodos. A prática de tai chi chuan também é válida: as posturas e as técnicas de respiração trabalham corpo e mente, o que melhora a qualidade do sono e diminui a depressão e o ciclo de dor. Porém, é possível que um ou outro movimento de ioga ou tai chi desencadeiem dor sobre alguma musculatura. É preciso passar por uma avaliação com um terapeuta antes.

TRATAMENTOS COMPLEMENTARES

DANÇA DO VENTRE

A modalidade diminui a dor e aumenta a vitalidade, de acordo com uma pesquisa apresentada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). As 40 mulheres que se submeteram a duas aulas da dança por semana, por quatro meses, sentiram maior bem-estar em comparação com outras 40 pacientes que fizeram exercícios regulares. A explicação: a autoestima foi elevada, o que refletiu no estado geral de cada uma delas.

ACUPUNTURA COM ELETROTERAPIA

A utilização de aparelho que emite estimulação elétrica na agulha (em frequência alta e baixa) relaxa a musculatura e ajuda o corpo a liberar endorfinas, promovendo efeito analgésico.

MASSAGEM

Num estudo espanhol, pesquisadores submeteram os pacientes a 90 minutos de massagem miofascial durante 20 semanas. Resultado: menos dor e ansiedade. No método, o fisioterapeuta faz o alongamento do tecido que envolve o músculo e que normalmente é contraído com a doença.

PERDA DE PESO

Baixar 4,4% do peso pode diminuir os sintomas, já que o sobrepeso contribui para a fadiga e o stress das articulações. Um estudo norueguês mostra que o excesso de gordura em mulheres aumenta em até 70% o risco de fibromialgia. É que elevados níveis de substâncias inflamatórias como as citocinas são comuns em pessoas obesas e com fibromialgia.

SHIATSU

Essa massagem japonesa diminui as dores crônicas generalizadas, de acordo com uma pesquisa da fisioterapeuta Susan Yuan, da Universidade de São Paulo (USP). Após 16 sessões do tratamento, foram observados efeitos muito positivos também no sono. O shiatsu desbloqueia o fluxo de energia vital, cujo acúmulo em áreas do corpo provoca dor. Isso melhora a circulação sanguínea, reduz a tensão muscular e libera analgésicos naturais.