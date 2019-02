Grávida pode viajar de avião? Entenda por que a Meghan Markle pode

Mesmo com a gestação avançada, a duquesa de Sussex não deixa seus compromissos. No dia 23 de fevereiro, Meghan Markle fará uma viagem para o Marrocos, quando estará com oito meses. E o que todo mundo se pergunta é: grávida pode viajar de avião?

Os ginecologistas costumam dar um limite para as gestantes: 26 semanas (mais ou menos seis meses e meio). E há um motivo: a partir desse marco, é possível fazer um parto com chances de sobrevivência do bebê. O termo técnico usado pelos especialistas é viabilidade do feto, a capacidade do bebê conseguir viver fora da barriga mesmo sendo tão prematuro.

Por isso as grávidas não devem viajar de avião nessa fase. “O risco será muito grande se o bebê nascer e não houver condições de assistência. Imagine se acontece durante uma viagem longa, fora da sua base, da sua rede de segurança, longe de um hospital que tenha um aparato tecnológico necessário para cuidar desse bebê”, exemplifica a ginecologista Márcia Araújo.

Isso sem contar que uma viagem de avião nunca é aquela maravilha. “Há o estresse da viagem, o cansaço, a dificuldade de achar uma posição na poltrona, o acesso restrito ao banheiro. São situações desnecessárias nessa fase, não é mesmo?”, questiona a ginecologista. Além disso tudo, ficar muitas horas sentada desfavorece o retorno venoso e aumenta a chance de trombose.

Mas por quê a Meghan continua voando?

Porque ela vive em uma condição muito especial.

Convenhamos: a duquesa está cercada por uma estrutura impecável, totalmente pensada para atendê-la em qualquer situação. A viagem é em avião particular, ela provavelmente viaja deitada com as perninhas para cima e, claro, tem uma equipe médica e um excelente aparato à disposição.

Então, se esse não é o seu caso, a orientação médica é: não se arrisque!