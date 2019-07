Hepatite C: terminais e estações de metrô de SP oferecem teste gratuito

Neste próximo domingo (28) será celebrado o Dia Mundial da Luta contra as Hepatites, infecções que podem ser causadas pelos vírus A, B ou C e resultam na inflamação do fígado. A hepatite é considerada uma doença silenciosa e não apresenta sintomas até que o quadro esteja bastante avançado, quando há evolução para cirrose ou câncer.

Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 500 mil de brasileiros estão infectados com os vírus B ou C e ainda não foram diagnosticados. Mundialmente, as hepatites virais causam 1,7 milhões de mortes por ano, segundo apontam dados da Organização Mundial da Saúde (OMS).

No entanto, qualquer problema mais grave pode ser evitado com um diagnóstico precoce, algo que é bastante simples de obter. No caso da hepatite C, o procedimento consiste em um exame de sangue que detecta a presença do anticorpo anti-HCV, resposta do corpo ao contato com o vírus C. O resultado deve sair em poucos minutos.

É por isso que entre os dias 22 e 28 de julho, a Semana da Hepatite Zero, a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite (ABPH) irá realizar testes gratuitos para diagnosticar a hepatite C. Caso o resultado seja positivo, os pacientes serão encaminhados a uma unidade da ABPH ou Centro de Referência e Tratamento (CRT-SUS) mais próximo, onde receberão atendimento gratuito.

Os testes acontecem das 10h até 17h nos seguintes locais: Terminais Rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara e estações de metrô Pinheiros, São Paulo-Morumbi, Butantã, Largo 13, Santo Amaro e Santa Cruz.

Além disso, no dia 28 de julho, a testagem acontecerá na Avenida Paulista, em frente à Fiesp e no Conjunto Nacional, dois de seus pontos de grande circulação.