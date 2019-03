Instagram oferece apoio para quem busca hashtags #depressão e #ansiedade

Diversas pesquisas já apontaram que o Instagram é a rede social que mais causa impactos negativos à saúde mental do jovens. E há tempos as organizações de saúde pedem que a empresa tome alguma medida para ajudar a proteger seus usuários. Pois essa resposta chegou!

Agora, ao digitar as hashtags #depressão e #ansiedade na busca, o Instagram exibe uma mensagem oferecendo ajuda:

Se você clicar em “saiba mais”, há três sugestões:

Ao clicar em “Fale com um amigo”, vem o conselho de uma conversa franca com alguém com quem você tenha intimidade e que possa ajudar.

Ao clicar em “Falar com um voluntário da linha de apoio”, o Instagram fornece os contatos do Centro de Valorização da Vida (CVV), uma rede especializada em oferecer apoio emocional gratuito e em sigilo – por telefone, chat ou e-mail.

A última opção, “Receba dicas e apoio” traz ideias práticas e sugestões de relaxamento para acalmar o coração e a mente.