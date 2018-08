Já ouviu falar em filtro solar para os dentes?

A tecnologia chega em outubro no Brasil em uma série de produtos bucais que ajudam a prevenir o que os especialistas chamam de desgaste precoce dos dentes, causado por diversos motivos, a maioria relacionados ao nosso estilo de vida.

Esse envelhecimento nada mais é que a perda de esmalte, e é algo que acontece com cada vez mais frequência na população, independentemente da idade. “Você pode estar na faixa dos 30 anos, mas ter dentes de alguém de 70”, explicou o professor e especialista em odontologia estética, Paulo Vinícius Soares, em evento promovido pela elmex®, na noite de 30 de agosto.

Nessa data, a marca ofereceu um descontraído jantar que reuniu dentistas, profissionais da área de saúde e personalidades, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo. Além de promover um importante bate-papo sobre o assunto entre Bianca Naves, nutricionista, Paulo Vinicius Soares, especialista em odontologia estética, e Pedro Andrade, jornalista.

A seguir, conheça os três principais hábitos que contribuem para o envelhecimento dos dentes:

1. Rotina intensa e correria do dia a dia: o estresse causa nervosismo, reduzindo o fluxo salivar. A saliva é uma aliada natural do esmalte do dente, mas quando em menor quantidade, deixa de cumprir seu papel remineralizador, deixando o dente vulnerável. Além disso, para manter o ritmo, muitas vezes consumimos café e bebidas energéticas ao longo do dia, que são ácidas para os dentes.

2. Busca por uma vida mais saudável: muitos alimentos saudáveis para o corpo, são ácidos para o esmalte do dente: beber água com limão, chá verde e bebidas detox. Além disso, a pressão nos dentes que fazemos durante exercícios físicos e novos hábitos alimentares, como comer de 3 em 3 horas e jejum intermitente, impactam na saúde dos dentes. O consumo de suplementos e bebidas isotônicas, que repõem os minerais do corpo após esforço físico intenso, também acabam contribuindo para a perda de minerais do dente.

3. Momentos de Indulgência: depois de toda a rotina intensa do dia a dia, as pessoas estão mais suscetíveis a momentos de prazer. A ingestão de bebidas alcoólicas como vinho, gin tônica, e comidas industrializadas, como chocolate e carboidratos, também contribuem para o desgaste do esmalte.

Além de cuidar desses hábitos, buscando uma vida e uma alimentação mais saudável e equilibrada, é importante investir na prevenção, afinal, o esmalte dos dentes é um tecido único que não se regenera!

Com fórmula exclusiva e altamente tecnológica, a linha elmex® atua justamente na prevenção e proteção do esmalte contra os impactos do dia a dia, assim como o filtro solar atua na prevenção e cuidado com a pele. Com certeza você vai querer esse produto na sua nécessaire!