Mais disposição na hora da malhação

Ser fitness é algo que vai além do corpão sarado, é um estilo de vida. Já sabemos que aliar a prática da atividade física à boa alimentação e sono adequado é a soma certeira para uma vida saudável. O difícil mesmo é encaixar essa equação na nossa rotina atribulada.

Com cinco filhos e dois enteados, a engenheira agrônoma Daniela Rezende Finotti, 37 anos, poderia ter todas as desculpas para não ser adepta de um dia a dia saudável. Entretanto, ela é um ótimo exemplo de que organização e planejamento são essenciais para quem busca melhorar os seus hábitos.

“Vou três vezes por semana à academia e também pratico ciclismo. Não me imagino sedentária. Afinal, preciso estar bem para dar conta das minhas tarefas e, claro, curtir muito as crianças e meu marido”, conta a mineira, que até criou um perfil no Instagram, o @mamaedemuitos, para compartilhar sua rotina saudável.

Mas com tantos desafios diários, é importante ficar alerta caso surja aquela sensação de “bateria acabando”. Afinal, a falta de disposição durante o dia e o cansaço podem ser sintomas de carência de alguns nutrientes. “O organismo necessita de vitaminas e sais minerais, com o dia a dia corrido, muitas vezes não se consegue ingerir por meio de alimentos todos os nutrientes necessários para uma vida saudável. Quem se exercita frequentemente mais ainda, já que gasta muita energia e sua bastante, por isso a importância da suplementação”, explica Natália Alcântara, nutricionista formada pela Universidade Federal de Pernambuco e especialista em nutrição funcional para a Sundown Vitaminas.

A própria Dani já sentiu na pele essa fadiga. Por isso, além de organização e planejamento, uma dica de ouro que a influenciadora compartilha é a importância de suprir todos os nutrientes de que nosso corpo precisa. As vitaminas e minerais, por exemplo, desempenham um papel fundamental para a regeneração dos músculos e proteção dos ossos. “Beber bastante água e ingerir alimentos saudáveis também é essencial para a absorção dos nutrientes”, complementa Natália.

A seguir, descubra alguns dos benefícios de determinadas vitaminas e sais minerais para o nosso organismo.

1. CALCIO-MAG-ZINC zoom_out_map 1 /5 Cálcio e Magnésio com Zinco: auxiliam no ganho da massa óssea, fortalecimento de músculos e prevenção de câimbras. O Magnésio ajuda a fixar o Cálcio nos ossos e o Zinco auxilia na formação do tecido, além de estimular a produção de colágeno. (Divulgação/Divulgação)

2. MAGNESIUM zoom_out_map 2 /5 Magnésio : está relacionado à contração e ao relaxamento, caso dos músculos e batimento cardíaco. Ainda atua na liberação de energia para ossos e músculos, além de ajudar na prevenção de câimbras. (Divulgação/Divulgação)

3. PICOLINATO_CROMO zoom_out_map 3 /5 Picolinato de Cromo: a deficiência desse mineral está associada a doenças como diabetes, e também limita a queima do estoque de gordura. O mineral é responsável por regular a glicemia do sangue e auxiliar no controle da insulina – benefício importante para quem tem ovário policístico. (Divulgação/Divulgação)

4. VITD3 zoom_out_map 4 /5 Vitamina D3 : fundamental para manter a concentração de cálcio e fósforo, reforça a imunidade e a prevenção de doenças crônicas, como câncer e diabetes. A Vitamina D3 ainda ajuda o Cálcio a agir no organismo. (Divulgação/Divulgação)

5. New-Calcium-600-c120 (2) zoom_out_map 5/5 Cálcio + Vitamina D3: essa combinação é ótima para quem precisa proteger e fortalecer músculos e ossos, já que o Cálcio é melhor absorvido junto com a Vitamina D. (Divulgação/Divulgação)

Mais disposição para viver intensamente

Pensando em facilitar o caminho para uma rotina mais saudável, a Sundown Naturals desenvolveu vitaminas e suplementos nutricionais especialmente para quem pratica exercícios físicos regularmente. A linha Fitness da Sundown Vitaminas é 100% livre de açúcar, com ingredientes naturais, sem glúten e sem lactose, ótima para garantir a energia de que o seu corpo precisa.