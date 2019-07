Ministério da Saúde suspende produção de 19 remédios que são gratuitos

O Ministério da Saúde rompeu contratos com laboratórios que produzem 19 medicamentos que são distribuídos à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma gratuita. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, foram suspensos projetos de Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDPs), sendo que esses laboratórios parceiros fornecem os medicamentos com valores 30% abaixo do mercado.

Em resposta ao jornal, o Ministério da Saúde diz que trata-se de um ato de suspensão por um período transitório.

Os remédios fabricados pelos laboratórios Biomanguinhos, Butantã, Bahiafarma, Tecpar, Farmanguinhos e Furp, que devem ter a parceria interrompida, são indicados para pessoas com câncer, diabetes e transplantados.

