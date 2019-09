A coqueluche é uma doença infecciosa e contagiosa, causada pela bactéria Bordetella pertussis, que compromete o aparelho respiratório humano, tendo como principal característica a tosse seca.1

A incidência da coqueluche no Brasil já foi muito elevada, com mais de 40 000 casos anuais no início da década de 1980 e coeficiente de incidência superior a 30/100 000 habitantes. Esse número caiu abruptamente a partir de 1983, mantendo, desde então, uma tendência decrescente.1

Mas, em 2016 e 2017, foram confirmados 1 335 e 1 897 casos de coqueluche, respectivamente.2 Segundo o Ministério da Saúde, esse aumento no número de ocorrências da doença pode ser relacionado a alguns fatores, como a ciclicidade da doença e falhas na vacinação da população.2 Em 2017, dados do Ministério da Saúde também apontaram baixa adesão das gestantes às vacinas.8 A vacina tríplice bacteriana acelular do tipo adulto (dTpa), que previne difteria, tétano e coqueluche e está disponível na rede pública para gestantes, por exemplo, foi aplicada em apenas 42,36% do público-alvo em 2017, enquanto a meta era atingir 95% do previsto.8,17-19

Como a doença pode ter consequências graves, principalmente em crianças, é muito importante saber como se prevenir e como proteger gestantes e bebês.11

Faça o teste a seguir para descobrir como está o seu conhecimento sobre o assunto:

