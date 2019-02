Mitos e verdades sobre hemorroidas

Beber dois litros de água por dia ajuda a prevenir a doença

Foto: Getty Images

Estudos ingleses e americanos comprovaram que quase a metade da população mundial com mais de 30 anos tem ou terá hemorroidas (a dilatação de um dos vasos sanguíneos do ânus). E as mulheres estão mais propensas a manifestar o mal, porque seu intestino tende a ser mais preso e preguiçoso. Aprenda a identificar o problema e saiba a hora de procurar um especialista.

O que são hemorroidas?

São a dilatação de um ou mais vasos sanguíneos do ânus, que podem até sair na hora da evacuação. Os sintomas são: coceira, desconforto, secreção (que irrita a região) e sangramento.

Como prevenir?

· Obedeça a vontade de evacuar. Não adie.

· Coma mais fibras (existentes em frutas, verduras e cereais).

· Pratique exercícios físicos.

· Tome bastante líquido (no mínimo dois litros por dia).

· Pesquise se há casos da doença na família, porque ela pode ser hereditária.

Verdadeiro ou falso?

· Hemorroidas causam câncer

Falso. Elas não viram tumor. Isso é lenda.

· Grávidas são mais propensas

Verdadeiro. E o risco aumenta nos últimos três meses, quando o útero está maior e a gestante tende a fazer menos esforço e exercícios físicos.

· Sexo anal dá hemorroidas

Falso. Ele só pode causar fissuras na região, mas não chega a ser a causa do problema.

· Prisão de ventre dá hemorroida

Verdadeiro. A constipação obriga a pessoa a fazer mais força ao evacuar e, assim, os vasos localizados no ânus dilatam demais.

Alimentos ricos em fibras melhoram o funcionamento do intestino e evitam a hemorroida

Foto: Getty Images

Sem cuidado, o problema evolui!

· Primeiro grau: Há sangramento, mas o vaso dilatado permanece dentro do ânus.

· Segundo grau: O vaso dilatado sai do ânus durante a evacuação.

Como tratar o primeiro e segundo grau

Coma alimentos ricos em fibras (de 20 a 25 gramas diariamente) e tenha mais cuidado com a higiene da região. Em algumas situações, deve-se parar de usar papel higiênico, passando a limpar só com água ou lenços umedecidos sem perfume.

· Terceiro grau: O vaso dilatado não consegue voltar sozinho para o ânus.

· Quarto grau: O vaso dilatado não cabe mais no ânus, ficando sempre para fora.

Como tratar o terceiro e quarto grau

Necessitam de intervenções clínicas indolores, como a ligadura das hemorroidas ou a secagem com raios infravermelhos. A cirurgia é recomendada para um em cada dez pacientes.