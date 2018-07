Mulheres estão desabafando sobre gordofobia médica e esse tema é urgente

Através do Twitter, diversas mulheres estão desabafando sobre situações em que sofreram com a gordofobia médica. Tudo começou a partir de um post feito pela influencer Flávia Durante, que milita pela autoaceitação e pelo fim da discriminação contra os corpos gordos.

Amiga gorda na mesa de parto, no momento mais feliz de sua vida, ouviu um médico comentando pro outro: "tem anestesia pra rinoceronte"? Tô com saco cheio de só falar de beleza, de magra biscoiteira e de discutir quem é plus size ou não, vamos falar mais de #gordofobiamédica — Flávia Durante (@flaviadurante) July 27, 2018

O assunto é pouco debatido e sempre – sempre! – gera polêmica. “Ah, mas o sobrepeso traz um monte de problemas de saúde”, dizem, disseram e dirão inúmeras pessoas. E ninguém está afirmando o contrário, só que a questão é bem mais complexa do que isso. Um corpo magro não é necessariamente mais saudável do que um corpo gordo e mais: quando uma pessoa gorda adoece, pode ser que essa doença não tenha nada a ver com peso. Mesmo assim, os desabafos apontam que existem médicos que atribuem todo e qualquer tipo de problema de saúde ao sobrepeso, agindo de maneira negligente no diagnóstico.

E é esse o cerne da questão no debate proposto pelas mulheres que resolveram contar suas histórias. Confira alguns dos depoimentos:

até hoje eu tenho pavor de ir em médico, é terrível você ir procurar ajuda de um médico e ele dizer que se eu emagrecer aquela doença vai sumir, sendo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. #gordofobiamédica — dayane (@_loath) July 28, 2018

Que eu precisava emagrecer, pra parar de ter problema de saúde, eu quase sem voz, com febre de 40° tentando explicar q era uma inflamação de garganta e ele mantendo a discurso, sai de lá, quase desmaiei na frente do ps por causa da febre, me levaram pra dentro de novo e passei — c. (@miss_lexotan) July 30, 2018

#gordofobiamédica

Magro no consultório: a

Médico: faz esses 10 exames, tomografia, se cuida meu anjo

Gordo no consultório: a

Médico: emagrece que passa — Letícia Rios 🅱️➕ (@leticiarios) July 31, 2018

A @flaviadurante falando de #gordofobiamédica e isso é muito real. Quando estava com 100kg, já ouvi de psiquiatra, alergista e dermatologista que meus problemas acabariam se eu emagrecesse. Sério! — Iris Figueiredo 🌟 (@irisfigueiredo) July 27, 2018

#gordofobiamédica já passei tanto por essa situação que hoje prefiro ficar doente e com dor em casa do que ir ao pronto socorro

toda vez que tenho que ir choro de pavor e de medo esperando a humilhação da vez — rihanna da silva (@badgaljujuba) July 28, 2018

Detalhe: eu tomo AC desde os 12 anos e sempre fiz todo tipo de esporte. Aí ela: ah, mas você deve tomar muito refrigerante, comer coxinha ao invés de almoçar salada. — ranzIsa (@isamassei) July 30, 2018

Há 2 anos, iniciei uma busca por um novo gineco pq estava EXTREMAMENTE insatisfeita com a minha anterior. Fui em 5 médicos, 4 deles apontaram meu peso como um problema em si só. Apenas o 5º, meu escolhido, nem tocou no assunto e me pediu um exame ELUCIDADOR! #gordofobiamedica — Manu (@manutf) July 28, 2018

ao sentir dores na coluna, fui ao médico e o bonitao la disse que eu precisava emagrecer. emagrecendo meus problemas acabariam rs ele ainda virou pra mim e disse "você é uma jovem com rosto bonito, só tem que emagrecer pra ficar mais linda ainda, ser feliz" #gordofobiamédica — ølívia (@ollydss_) July 31, 2018

eu nem sei se no meu caso se enquadra em gordofobia pq eu ja tava emagrecendo justamente devido aos probelmas de saude citados, mas se ele foi capaz de falar isso imagina o que mais não pode sair da boquinha de um energumeno desses… saí do consultorio constrangida e com raiva — otária (@nanaconta1) July 31, 2018

#gordofobiamédica Ir na psicóloga e ouvir "A ansiedade pelo menos te fez emagrecer, né? Olha aí que bom. Nem precisou se esforçar" Depois de ficar um mês em crise e vomitando tudo que eu comia. — Universitária exausta™ (@AtomicBiribinha) July 31, 2018

Estava com tosse alergica, fui ao médico e escuto vc tá tossindo pq tá gorda, isso é refluxo devido ao execesso de peso.

Semana passada de novo ao médico, escuto vc não tá só com gordura no fígado, mas no corpo inteiro 🙄 #gordofobiamedica — Fernanda Souza (@Fer_OlSouza) July 30, 2018

#gordofobiamedica é ouvir da psicóloga que você precisa mesmo é de um nutricionista, mesmo que seu peso seja o último dos problemas que você poderia ter. Fiquei sem acompanhamento porque "só emagrecer que resolve". — Carolina Ribeiro (@caaaribeir0) July 30, 2018